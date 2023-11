Borobudur Open Tennis Championship 2023 Kembali Meriahkan Rangkaian Menuju Hari Jadi Ke-50 Hotel Borobudur Jakarta

HOTEL Borobudur Jakarta kembali menggelar Borobudur Open Tennis Championship 2023 dengan menggandeng Persatuan Lawn Tenis Indonesia, yang diselenggarakan pada 17-19 November 2023, dengan upacara pembukaan pada Sebtu (18/11). Turnamen ini menjadi sejarah baru ajang pertama PELTI DKI dengan mengadakan pertandingan tenis menggunakan total 8 lapangan secara bersamaan, melampaui kapasitas sebelumnya. Gelaran ini juga menjadi turnamen pertama dengan jumlah peserta terbanyak dalam sejarah PELTI DKI. Borobudur Open Tennis Championship 2023 yang didukung oleh, Bank Artha Graha Internasional, Bank BNI, Lexus, Dunlop, Polo, Asics, Eka Hospital, Medco Energi, Incredible Prime dan Arthakes, terdiri dari dua kategori yaitu Kategori A khusus untuk Men’S Double Game dengan syarat 110, 80, dan 90, dan Kategori B dengan syarat umur minimal 35 tahun untuk Men’s Doubles dan Women’s Double. Biaya pendaftaran sebesar Rp1,500.000 untuk 6 – 9 pemain meliputi makanan, minuman, goodie bag, dan berbagai voucer hadiah menarik bagi peserta. Sebagai tamu khusus, atlet tenis nasional Aldila Sutjiadi yang berhasil meraih medali emas pada nomor ganda campuran Pesta Olahraga Asia 2018, turut mendukung Borobudur Open Tennis Championship 2023 sebagai wadah mendukung generasi baru petenis nasional. Ia juga meberikan semangat kepada peserta dan berharap turnamen ini dapat berkembang hingga mencapai skala nasional dan internasional. Baca juga: Alcaraz Bertemu Djokovic di Semifinal ATP Finals “Yang pastinya saya sangat senang ya, dengan melihat acara ini. Apalagi dengan lapangan tenis yang minim di Jakarta dan Hotel Borobudur Jakarta yang bintang 5 ini, semoga untuk event selanjutnya bisa dibuat (secara) nasional maupun Internasional. Karena lapangannya sangat memadai. Mungkin hotel-hotel lain bisa mencontoh Hotel Borobudur, melihat (antusiasme) peserta disini dilihat sangat baik ya. Semoga bisa melahirkan atlet-atlet junior lebih bersemangat,” ungkap Aldila, Sabtu (18/11). “Ini adalah kegiatan yang mengarah kepada Road to Golden Anniversary Hotel Borobudur yang ke-50. Jadi rangkaiannya banyak, salah satunya Borobudur Open Tennis Championship. (Kegiatan tenis) ini sudah ketiga kali, which is, kita bekerja sama dengan PELTI DKI Jakarta, dan akan konsisten menggelar even seperti ini. Kami berharap semoga Hotel Borobudur Jakarta menjadi pelopor dalam men-support olahraga,” ujar Head of Departemen Club and Spa Hotel Borobudur Susiana Aliuddin Tahir di kesempatan tersebut. Dalam Borobudur Open Tennis Championship 2023, manajemen hotel memberikan hadiah luar biasa dengan total uang tunai mencapai Rp28 juta. Pemenang pertama berhak mendapatkan uang senilai Rp10 juta bagi kategari A dan Rp5 juta bagi kategori B, menandai keberhasilan turnamen yang menarik perhatian para pecinta tenis. Baca juga: Sinner Kalahkan Rune, Djokovic Melaju ke Semifinal ATP Finals Di kesempatan yang sama, turut hadir pihak sponsor yakni Lexus Pluit Gallery yang diwakili oleh Christian. “Saya sangat happy ya dan terhormat juga bisa diundang sebagai sponsor even ini, karena ini inline dengan visi dari Lexus sendiri. Saya harap dengan ikut nya Lexus ini kita semakin mendekatkan dengan customer, dan komunitas tenis. Sehingga kita bisa ikut masuk ke lifestyle mereka. Kami kuga membawa Lexus series electric kami, nanti bisa di coba juga test ride di Hotel Borobudur,” pungkas Christian. (RO/S-3)

