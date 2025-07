Discover Betawi Art & Culture: Perayaan Ulang Tahun Jakarta ke-498 dengan Ragam Seni dan Budaya Betawi

Hotel Borobudur Jakarta sambut HUT Ke- 498 Kota Jakarta(Doc Hotel Borobudur Jakarta)

DALAM rangka menyambut HUT Ke-498 Kota Jakarta, Hotel Borobudur Jakarta dengan bangga mempersembahkan serangkaian program budaya dengan judul Discover Betawi Art & Culture yang akan dilangsungkan selama bulan Juni dan Juli 2025 dengan menampilkan beragam seni dan budaya Betawi.

Dalam penyelenggaraannya, Hotel Borobudur Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, Yayasan Negeri Rempah, Forum Pembauran Kebangsaan, Akademi Kuliner Indonesia, Bens Radio, Komunitas Bambu dan Institut Kesenian Jakarta.

Program akan dibuka oleh Wakil Gubenur Jakarta, Bapak H. Rano Karno, S.IP pada tanggal 10 Juni 2025 di area lobi utama hotel dan Sumba Room sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian aktivitas. Seremoni pembukaan dimeriahkan dengan penampilan tarian Betawi serta Talkshow yang membahas terkait kesenian dan kebudayaan Betawi.

Baca juga : Bogor Minta Jakarta Ikut Benahi Fasilitas Transportasi Umum

Selama bulan Juni dan Juli, Hotel Borobudur Jakarta akan menghadirkan diantaranya Pojok Betawi, dengan menampilkan lukisan khas Betawi karya maestro Sarnadi Adam, koleksi buku sejarah serta biografi Benyamin Sueb, hingga film dan foto-foto kenangan dari sang legenda.

Para tamu diajak menyelami kekayaan budaya Betawi secara mendalam melalui berbagai media yang sarat makna. Seperti pada program sebelumnya, Discover Betawi Art & Culture juga menghadirkan Betawi Bazaar yang dikhususkan bagi UMKM dengan produk bertema budaya Betawi, berlangsung sepanjang bulan Juni hingga Juli 2025.

Setiap akhir pekan, pengunjung dapat menikmati penampilan Gambang Kromong di lobi utama hotel bersamaan dengan kemeriahan Pasar Senggol, menyajikan kuliner khas dan hiburan layar tancep serta karaoke bernuansa Betawi. Untuk menambah semarak, akan diadakan Kompetisi Kuliner Betawi pada 12 Juni 2025 dengan tema “Warisan dan Modernisasi Kuliner Khas Betawi”.

Baca juga : Dugaan Pungli SMA Negeri 21 Jakarta, Laporan Wali Murid Diacuhkan

Tidak ketinggalan, program “Jalan-jalan Nyok” pada 21 Juni 2025 akan mengajak pesrta berjalan kaki mengelilingi kawasan sekitar Hotel Borobudur Jakarta sambil mengenal sejarah dan budaya lokal bersama Komunitas Bambu.

Pada puncak perayaan di tanggal 22 Juni 2025 diadakan Festival Pencak Silat Tradisi Betawi dan Pawai Betawi bernuansa meriah. Sementara itu, penghujung bulan Juni akan dimeriahkan dengan Festival Band bertema “Tribute to Benyamin Sueb” pada 25 hingga 29 Juni 2025.

Memasuki bulan Juli sebagai penutup, akan digelar Workshop Lukisan Betawi bersama pelukis Sarnadi Adam untuk mengajak peserta mengenal lebih dalam kebudayaan Betawi pada 5 Juli 2025. Seluruh rangkaian kegiatan terbuka untuk umum dan diharapkan mampu meningkatkan rasa cinta terhadap Budaya Betawi.

Sebagai bagian dari perayaan Discover Betawi Art & Culture, Hotel Borobudur Jakarta menghadirkan berbagai penawaran istimewa yang berlaku hingga 30 Juli 2025. Dapatkan harga spesial menginap mulai dari IDR 1.380.000 net per malam per kamar (minimum menginap dua malam), sudah termasuk sarapan untuk dua (2) orang di Bogor Cafe serta voucher F&B senilai IDR 75.000 net per kamar per malam yang dapat digunakan di Pasar Senggol, Miyama Japanese Restaurant dam Teratai Chinese Restaurant.

Tambahan keuntungan lainnya meliputi diskon 15% untuk bersantap di Bogor Cafe, Miyama, dan Teratai Restaurant, serta diskon 20% untuk layanan spa dan pijat di Klub & Spa Borobudur. Tak hanya itu, tamu juga akan mendapatkan dua (2) tiket per kamar untuk menikmati pengalaman budaya di Museum Nasional dan Immersiva.

Rasakan kenyamanan menginap sambil menikmati kekayaan budaya khas Jakarta yang tak terlupakan, hanya di Hotel Borobudur Jakarta. (Syarat dan ketentuan berlaku)

Meriahkan bulan Juni 2025 dengan cita rasa khas Betawi melalui promo spesial Delight Buffet di Bogor Cafe. Sepanjang bulan, para tamu dapat menikmati hidangan buffet lengkap dengan Betawi Corner spesial, menampilkan beragam kuliner autentik dari Jakarta.

Tersedia dengan harga IDR 568.000 net per orang untuk makan malam hari Minggu hingga makan siang hari Jumat, serta IDR 638.000 net per orang untuk makan malam hari Jumat hingga Sunday Brunch. Semua harga sudah termasuk seluruh sajian buffet di Bogor Cafe.

Sebagai pelengkap, nikmati juga aneka Snack Betawi seperti Biji Ketepang, Kembang Goyang, dan Peyek Kacang yang tersedia mulai dari IDR 50.000 net per porsi di Borobudur Gourmet. Tak ketinggalan, hidangan khas Betawi lainnya seperti Gabus Pucung juga siap menggugah selera Anda, tersedia di Pendopo Lounge, Churchill, dan Musro dengan harga IDR 128.000 net per porsi, serta minuman segar Kicir-Kicir seharga IDR 68.000 net yang dapat dinikmati sepanjang bulan Juni 2025. Jadikan pengalaman budaya Anda semakin lenkap dengan sentuhan kuliner istimewa di Hotel Borobudur Jakarta. (Adv)