Simak Yuk Rangkaian Acara Menarik di HUT Kota Jakarta

HUT ke-489 Kota Jakarta di Monas, Jakarta(Farhan/MI.)

HARI Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta 22 Juni 2025 diawali dengan upacara di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Ribuan warga berbondong datang untuk menyaksikan upacara yang dipimpin langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pantauan Media Indonesia di lokasi, upacara dimulai pada pukul 07.30 WIB diawali dengan defile atau perarakan barisan peserta upacara menuju lapangan upacara.

Barisan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pakaian dinas lengkap (PDL) memimpin defile diikuti instansi lain serta pasukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya seperti pasukan oranye (PPSU) dan lainnya.

Defile berjalan dengan rapih diiringi tabuhan drum. Didepan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, derap langkah TNI hingga pasukan oranye kompak berjalan menuju lapangan upacara.

Diketahui Pramono Anung menjadi Inspektur Upacara dan memimpin langsung. Upacara pun berjalan khidmat. Upacara berlangsung hingga pukul 08.15 WIB, dan dilanjutkan hiburan untuk warga yang berbondong datang menghampiri panggung utama.

Berikut beberapa rangkaian acara menarik saat gelaran HUT ke-498 DKI Jakarta :

1. Khitanan massal (16-22 Juni 2025) di RPTRA Mustika Kramat Jati, RPTRA Anggrek Bintaro, RPTRA Tipar Asri, RPTRA Cengkareng Timur, RPTRA Tidung Ceria, dan RPTRA Borobudur.

2. Upacara ziarah (17 Juni) di Taman Makam Pahlawan Kalibata

3. Jakarta Fair (19 Juni-13 Juli) di Jakarta International Expo Kemayoran

4. Pameran Jakarta Provoke! 2025 (19 Juni-3 Juli) di Pos Bloc Jakarta

5. Gymnastic Jakarta Open 2025 (20-22 Juni) GOR Senam Raden Inten Duren Sawit

6. Gebyar Pembauran Kebangsaan "Festival Seni Budaya dan Bazar Etnik Nusantara" (20 Juni, 23 Juni, dan 26-27 Juni) di Sedayu PIK Jakarta Utara, Hotel Borobudur, dan TMII Anjungan Provinsi DKI Jakarta

7. Hari Lingkungan Hidup (21 Juni) di Taman Literasi

8. Pergelaran wayang golek semalam suntuk (21 Juni) di Gelanggang Remaja Jakarta Utara

9. Hajatan di Perkampungan Budaya Betawi (21 Juni) di Kampung M. H. Thamrin Setu Babakan

10. Festival Glodok 2025 (21 Juni) di Pancoran Mas Gajah Mada, Petak 9

11. Jakarta E-Prix 2025 (21 Juni) di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol Jakarta Utara

12. Wonders of Jakarta (22 Juni) di Ecopark Ancol

13. Reflections on The History of Sounds and Listening by Points of Listening (22 Juni-Agustus 2025) di Taman Sumenep, RTH sebelah Kedutaan Besar Jerman

14. Monas Week (22 Juni dan 28-29 Juni) di Sisi Barat Monas

15. Upacara HUT ke-498 Kota Jakarta (22 Juni) Sisi Selatan Monas

16. Rapat Paripurna HUT Kota Jakarta (22 Juni) Sisi Selatan Monas

17. Resepsi HUT ke-498 Kota Jakarta (22 Juni) Balairung Balai Kota DKI

18. Malam hiburan HUT ke-498 Kota Jakarta (22 Juni) Lapangan Banteng

19. Pameran Lukisan Perupa Samadi Alam (23-30 Juni) Lobby Grha Ali Sadikin, Pendopo Balai Agung. (H-4)