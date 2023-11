Kolaborasi ASEAN dan FIFA Diharapkan Bisa Tumbuhkan Industri Sepak Bola

MENTERI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, berharap agar topik-topik prioritas di bidang sepak bola tercapai dalam kolaborasi antara ASEAN-FIFA yang dapat dimasukkan dalam siklus MoU yang akan datang. Hal tersebut Dito sampaikan saat memberikan sambutannya pada Consultative Workshop of The Renewal of The Memorandum of Understanding Between ASEAN-FIFA (ASEAN-FIFA MoU) di St. Regis Hotel Rasuna Said, Jakarta, Rabu (15/11). MoU antara ASEAN dan FIFA ini merupakan pembaruan dari MoU yang sudah berjalan sejak tahun 2019 antara Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi dan Presiden FIFA Gianni Infantino yang berlangsung di IMPACT Arena, Bangkok Nonthaburi, Thailand lalu. Baca juga : FIFA Tegaskan Rumput Stadion Piala Dunia U-17 Penuhi Standar "Melalui pendekatan berbasis kebutuhan, yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN dan FIFA, kami bertujuan untuk mengidentifikasi bidang-bidang prioritas yang perlu dicapai berdasarkan Rencana Kolaborasi ASEAN-FIFA yang dapat dimasukkan dalam siklus MoU berikutnya," kata Dito dalam keterangannya (15/11). Baca juga : Piala Dunia U-17, Kepercayaan FIFA dan Kesempatan Sepak Bola Indonesia Menurut Dito, pada diskusi itu akan mempelajari topik-topik penting yang sejalan dengan visi perkembangan sepak bola yang lebih luas. "Topik-topik seperti Program Football 4 School (F4S), memastikan olahraga yang aman, mendorong partisipasi inklusif dalam sepak bola, menangani keselamatan & keamanan stadion, menjunjung tinggi integritas, mendorong kesetaraan gender, dan mengatasi perubahan iklim dan ketahanan dalam sepak bola," sebutnya. Lebih lanjut, Dito menilai kehadiran delegasi FIFA di Jakarta menandakan komitmen untuk perkembangan sepak bola terlebih dalam suasana Piala Dunia U-17 di Indonesia. Ia juga memberikan apresiasinya kepada FIFA dan delegasi ASEAN dalam berkolaborasi untuk pertumbuhan sepak bola sekaligus sebagai katalisator kerjasama regional. "Kolaborasi antara organisasi-organisasi ini menunjukkan visi bersama untuk pertumbuhan dan perkembangan sepak bola, tidak hanya sebagai olahraga tetapi juga sebagai katalisator kerja sama regional," pungkas Dito. Direktur FIFA MA Asia & Oseania, Sanjeevan Balasingam mengatakan dalam MoU tersebut termuat misi untuk mengembangkan sepak bola di ASEAN. Terlebih, ASEAN dinilai menjadi salah satu mitra penting bagi FIFA. "Sepak bola yang indah ini memiliki dampak sosial yang positif, memajukan industri sepak bola di kawasan ASEAN serta juga dapat meningkatkan jaringan yang kuat pemerintah di kawasan ASEAN. Kemudian ASEAN menjadi mitra penting FIFA untuk melanjutkan, mengembangkan, kolaborasi bersama perkembangan sepak bola khususnya di ASEAN," kata Sanjeevan. (Z-8).

