Serial Dokumenter Marc Marquez : All In Ditayangkan Red Bull TV

Mengingat nama-nama besar pebalap sepeda motor dunia, tidak bisa lepas dari nama Marc Marquez. Marquez yang memiliki darah Spanyol, lahir pada 17 September 1993 memulai debutnya pada tahun 2013 di MotoGP. Di tahun pertamanya sebagai rookie, Atlet yang berada di bawah naungan Red Bull dengan ciri khas kaleng biru dan silver ini telah menyabet banyak prestasi diantaranya menjuarai 6 kompetisi, 6 kali podium kedua, dan 4 kali podium ketiga yang menjadikan dirinya sebagai juara dunia di tahun debutnya.

Baca juga : Pertama Kali Sentuh Garis Finis di Moto GP 2023, Marquez Akhirnya

Di sepanjang kariernya, Marquez mengklaim telah menyandang 59 kemenangan MotoGP dan 100 podium sebelum usia 30 tahun. Namun, kecelakaan di pembuka musim 2020 mengancam kesuksesan karirnya dan cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut menjadi efek domino kemunduran yang diprediksi dapat mengakhiri gelarnya. Harapan Marquez untuk segera terlepas dari kesulitan ini ternyata tidak terwujud bahkan kondisi ini pun berkepanjangan hingga masuk tahun 2021 dan 2022.

Untuk pertama kali di dalam hidupnya, Marquez berani mengambil langkah berbeda dengan mendokumentasikan perjuangannya selama tahun 2022 untuk dapat kembali merebut posisi podium dan kembali ke posisi puncak sebagai juara dunia MotoGP. Marquez akan mengupas tuntas perjuangannya melalui series dokumenter Marc Marquez: All In.

Dia mengajak seluruh tim dan orang-orang di balik layar yang mendorong dirinya berada di posisi puncak, hingga rekan seperjuangannya Jorge Lorenzo akan dikemas dengan sesi interview yang membahas sebuah kebenaran yang belum pernah terungkap sebelumnya.

Pada 19 Agustus 2023 Red Bull Media House menggelar Watch Party series dokumenter Marc Marquez: All In. bersama dengan para penggemar Marquez yang ada di Indonesia di Stark Taproom SCBD, Jakarta. Melalui acara ini menjadi ajang bagi para penggemar untuk ikut menyuarakan dukungannya untuk Marquez dalam usahanya merebut posisi puncak podium. Series Dokumenter Marc Marquez: All In memiliki 5 Episode dan telah tayang sejak 5 Juni 2023 melalui Red Bull TV. (B-4)