Butler 35 Poin, Heat Kalahkan Celtics di Gim 1 Final Wilayah Timur

JIMMY Butler tampil dominan dengan torehan 35 poin saat membawa Miami Heat merebut gim pertama final NBA wilayah Timur atas Boston Celtics. Bermain di kandang Celtics di TD Garden, Kamis (18/5/2023) pagi WIB, Heat menang 123-116, untuk memimpin 1-0 dalam seri best of seven.

Heat sebenarnya tampil kurang meyakinkan di awal laga. Permainan cepat Celtics yang didukung tuan rumah membuat Heat harus menyerah di dua kuarter awal, 28-30, dan 29-36. Babak pertama pun ditutup Celtics dengan skor 66-57.

Namun di kuarter ketiga tim Erik Spoelstra ini mampu bangkit dengan meraih kemenangan cukup telak 46-25. Kedudukan hingga akhir kuarter tiga pun berbalik menjadi 103-91 untuk keunggulan Heat.

Di kuarter terakhir Celtics mampu merebut dengan kemenangan 25-20, namun tidak mampu memangkas defisit poin yang sudah terlalu jauh.

"Saya pikir kehilangan bola sebanyak 11 kali pada paruh pertama adalah sesuatu yang tidak biasa bagi kami," kata Spoelstra.

"Kami agak tidak berjalan dengan harmonis pada serangan pada paruh pertama, tetapi juga harus memberikan pujian pada Celtics. Mereka menghalangi cara permainan normal kami, meskipun kami bisa mencetak 57 poin."

"Dan pada akhirnya, Jimmy bisa melakukan apa pun yang kami butuhkan sebagai penyerang atau sebagai fasilitator. Dia bersedia melakukan keduanya, pungkasnya"

Selain Butler, center Bam Adebayo mencetak 20 poin dengan delapan rebound dan lima assist, sedangkan Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin, dan Kyle Lowry masing-masing mencetak 15 poin untuk Miami.

"Ini adalah permainan dengan momentum. Kami bisa berbicara satu sama lain. Menurut saya, yang membuat saya tersenyum adalah saat hal-hal tidak berjalan dengan baik, kami bisa saling melihat dan tahu jika ada yang salah, dan kami bisa memperbaikinya," kata Butler yang juga menyumbang lima rebound, tujuh assist, dan enam steal.

Sementara di kubu Celtics, Jayson Tatum, yang mencetak 51 poin saat Celtics mengandaskan Philadelphia 76ers di gim ketujuh semifinal wilayah Timur, kali ini mencetak 30 poin. Di belakang Tatum Jaylen Brown menambahkan dengan 22 poin dan disusul Malcolm Brogdon dengan 19 poin.

Gim kedua masih akan berlangsung di markas Celtics Sabtu (20/5/2023) WIB. Celtics harus mampu merebut gim tersebut karena gim ketiga dan keempat akan berlangsung di markas Heat. (Z-3)