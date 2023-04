Inkai Kirim Delegasi ke Negeri Sakura

PENGURUS Pusat Institut Karate-Do Indonesia (PP Inkai) merayakan hari jadi yang ke-52 pada Minggu (16/4). Dalam momen istimewa itu Inkai juga mengumumkan bakal mengirim delegasi ke Jepang untuk mengunjungi dan ikut latihan di berbagai dojo yang ada di 'Negeri Sakura'. Tujuan dari lawatan itu ialah untuk menguatkan dan memperdalam marwah karateka Inkai yang telah mencanangkan program Goes To The Worlds Class.

Rangkaian peringatan HUT ke-52 Inkai dipimpin Ketua Umum Ivan Yulivan bersama dengan Majelis Tinggi Dewan Guru sekaligus Pendiri Inkai Sihan Nico Lumenta dan Ketua Dewan Guru Inkai Sihan Abdul Kadir. Ada juga Wakil Ketua Dewan Guru Sihan Eri Sadewo dan Sihan Edi Mursalim. Hadir pula Sekretaris Dewan Guru Sihan Christine Taroreh, dan Sihan Abdullah Kadir.

Selain itu dilaksanakan pula acara syukuran serta penyerahan piagam dan tali asih dana pembinaan dari Ketua Umum PP Inkai kepada para karateka senior yang tergabung dalam pelatnas Forki untuk SEA Games 2023 di Kamboja medio Mei nanti.

Baca juga: Dewan Guru Inkai Tegaskan MKB Sesuai AD/ART Organisasi

Adapun anggota delegasi yang akan berangkat ke Jepang ialah Zulkarnain Purba (Waketum Inkai bidang Binpres), Arya Bima (Wasekjen), Kusnadi (Litbang) Maryoto (Sport Science), Rini Demonsi (Bidang Luar Negeri) serta Sumayasa (pelatih). Mereka akan mendatangi antara lain Dojo Sihan Kobayashi di Shibuya, Dojo Sihan Tanaka dan Kawawada di Akasaka Minatoku, Dojo Sihan Mikio Yahara di Sinkawa Chuoku, Dojo Sihan Kagawa.

Delegasi itu juga mengikuti spring joint training camp dengan peserta dari seluruh dunia serta menjalin kerja sama nonafiliasi di Honbu Dojo JKA (Japan Karate Association).

Baca juga: Inkai Gelar Kejurnas ALT Cup IV Diikuti Ribuan Karateka

"Tujuan dari kunjungan langsung ke Jepang ini adalah untuk penjajakan kembali hubungan yang sudah pernah ada serta menjajaki kerjasama PP Inkai dengan para master karate dan legenda aliran Shotokan khususnya," kata Ivan dalam keterangan resminya Senin (17/4).

"Ke depan PP Inkai akan melakukan kerja sama Uchi Desi atau mondok dan berlatih di Dojo mereka atau mengundangnya ke Indonesia untuk melakukan coaching clinic atau seminar serta training for trainer bersama para Dewan Guru Inkai dan melatih para sabuk hitam Inkai," sambung Ivan. (Z-6)