Jakarta BIN Bungkam Jakarta Elektrik PLN 3-1

TIM voli putri Jakarta BIN berhasil mengalahkan tim putri Jakarta Elektrik PLN pada permainan perdana mereka, Sabtu (7/1/2023). Jakarta BIN berhasil menyikat 3 point dari 4 set permainan bersama Jakarta Elektrik PLN di GOR Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

Dalam pertandingan yang sengit, Jakarta BIN menang di set pertama, kedua, dan keempat dengan skor 25-23, 25-21, dan 31-29. Tim Jakarta Elektrik PLN yang selalu unggul di awal-awal set hanya mampu memenangi set ketiga dengan skor 25-20.

Dengan kemenangan ini, Jakarta BIN telah menjejakkan langkah pertama dengan apik pada debutnya di kompetisi tertinggi voli nasional Proliga 2023.

Ketua PORBIN, Komjen Pol Bambang Sunarwibowo mengungkapkan rasa bangga pada tim barunya, sebab permainan perdana dari Jakarta BIN sangat memuaskan. Ia yakin Jakarta BIN akan tampil lebih bagus lagi pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

"Allhamdulillah dengan semangat sportivitas yang ditunjukan oleh para atlit, kita bisa memenangkan pertandingan hari ini. Kami rasakan permainan sangat memuaskan dan saya yakin untuk kedepan pertandingan berikutnya lebih mantap lagi," kata Bambang.

Namun pelatih Octavian mengaku belum puas dengan performa anak-anak asuhannya. Ia menyebut masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Ia menyadari adanya kesalahan pada awal permainan karena para pemain terlalu yakin dan Octavian tidak menginginkan itu ada pada diri para atlit.

Octavian ingin kemenangan yang menjadi milik putri BIN Jakarta pada permainan pertama ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

"Allhamdulillah main pertama kita bisa menang walaupun memang tim kita masih harus banyak perbaikan terutama masih ada error nanti kita evaluasi. Tadi juga memang kesalahan dari kita tidak mengambil time out, kita memang terlalu pede, terlaku yakin, tapi Allhamdulillah kita menang," ujar Octavian.

Hal serupa diungkapkan kapten Jakarta BIN, Ratri Wulandari. Atlit kawakan di timnas Indonesia ini mengatakan permainan dari timnya belum all out dan ia mewajarkan hal tersebut karena merupakan permainan pertama.

"Jujur kita belum main all out ya, tadi masih banyak tekanan karena memang main pertama juga wajar. Next mungkin akan lebih enjoy lagi mainnya. Kita optimistis di permainan selanjutnya lebih baik," kata Ratri. (OL-13)