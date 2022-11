IKA Unand Jabodetabek Gelar Turnamen Golf Piala Bergilir Gubernur Sumbar

IKATAN Alumni Universitas Andalas (IKA Unand) sukses menjalin silaturahmi dengan menggelar Andalas Golf Tournament di Permata Sentul Golf & Country Club, Bogor, Minggu (20/11).

Dalam keterangan pers, Selasa (22/11), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKA Unand Jabodetabek dr. Mulyadi Muchtiar menyampaikan harapannya.

"Melalui ajang silaturahmi ini semoga tujuan untuk saling tukar informasi sesama alumni maupun kalangan dunia usaha serta diharapkan terciptakannya sinergisitas antar alumni dan pihak sponsor," kata Mulyadi Muchtiar yang didampingi Wakil Sekretaris DPD IKA Unanda Jabodetabek Gina Mulyati, SH.

Ketua Panitia Andalas Golf Tournament, Rahadiyan juga menuturkan bahwa turnamen ini merupakan turnamen golf pertama kali yang diadakan DPD IKA Unand Jabodetabek.

Ia mengatalan turnamen mendapat respons positif serta antusias yang luar biasa dari berbagai pihak bahkan kuota penuh sejak pekan lalu.

Sekretaris Panitia Andalas Golf Tournament, Haviz Ivander Indra, mengatkan,"Selain peserta umum dari berbagai komunitas golf, juga ada peserta undangan Alumni Unand dan VIP dari Lemhanas RI, Kementerian BUMN, Gubernur Sumatera Barat, Mabes TNI dan Polri, Gebu Minang, Kejaksaan dan perwakilan sponsor,

"Sebanyak 155 pegolf dari alumni Unand, sponsor dan mitra lainnya ikut serta untuk memperebutkan berbagai kategori gelar kejuaraan golf bertabur hadiah yang dilombakan," jelas Bendahara Panitia Andalas Golf Tournament, Dr. Rudi Rusli.

Pihak panitia juga menyediakan 5 Hole in One yang terdiri empat kendaraan dan uang tunai sebagai hadiah untuk peserta yang melakukan Hole in One.

"Selain itu, kemeriahan kegiatan ini juga disertai acara hiburan yang bertabur hadiah doorprize dan Kesenian Irama Minang (KIM) ", ungkap Rudi Rusli.

Pembukaan Andalas Golf Tournament 2022 diawali dengan pemukulan golf smoke ball oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, bersama pengurus DPD IKA Unand Jabodetabek Welly Bend, Ketua Panitia Andalas Golf Tournament Rahadiyan dan perwakilan sponsor diwakili Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy yang juga merupakan alumni Universitas Andalas.

Pemenang keterampilan NTP diraih Nopi Tandean, NTL diraih Oka serta LD diraih oleh Hendri Sulaiman. Untuk pemenang Flight A BN 1 A diraih Limbong, BN 2 A diraih Azhar dan BN 3 A diraih Eddy W. Flight B, BN 1 B diraih Tommy,

BN 2 B diraih Anton S, BN 3 B diraih Arminawan. Flight C, BN 1 C diraih Bany D., BN 2 C diraih Syafril Armen dan BN 3 C diraih Haviz Ivander Indra.

Sedangkan pegolf Dadun berhasil menempati predikat Best Nett Overall (BNO), dan pegolf Nasir berhasil menjadi Best Gross Overall (BGO) sekaligus meraih Piala Bergilir Gubernur Sumatera Barat.

Dalam penutupan acara, Sekjen DPP IKA Unand, Prof. Reni Mayerni menyampaikan bahwa turnamen ini dapat menjadi pemicu hadirnya lembaga Perkumpulan Golf Alumni Universitas Andalas (PGA Unand).

"Semoga itu dapat dirintis juga di tingkat alumni Universitas, yang mewadahi perkumpulan sejenis di tingkat alumni Fakultas Unand," tambahnya.

Kesuksesan dan kemeriahan acara Andalas Golf Tournament 2022 ini membuka kemungkinan DPD IKA Unand Jabodetabek menjadikannya sebagai event tahunan dalam agenda kegiatan komunitas dan ajang silaturahmi informal antara alumni dan stakeholders terkait lainnya. (RO/OL-09)