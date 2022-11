Jakarta Sports Week, Pesta Olahraga dan Seni Berpadu

SEBAGAI Ibu kota Indonesia, DKI Jakarta jadi salah satu destinasi pariwisata yang dipilih para pelancong di seluruh dunia.

Potensi Jakarta sebagai destinasi pariwisata top Asia membuat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI menyelenggarakan event skala internasional bertajuk Jakarta Sports Week.

Ajang Jakarta Sports Week bakal diselenggarakan mulai pekan ini, yakni pada 9 dan 11-13 November 2022.

"Setelah pandemi kita vakum tidak ada aktifitas. Kita sama-sama lihat juga di jalan raya, tempat olahraha makin banyak orang peduli dengan kesehatannya di Jakarta saat ini," ungkap Perwakilan Dinparekraf DKI Jakarta, Hari Wibowo, Senin (8/11).

Jakarta Sports Week, kata Hari, akan menjadi wadah bagi komunitas dan penggemar olahraga untuk bertemu, berinteraksi, berkolaborasi, serta merayakan semangat olahraga.

"Yang tadinya tidak suka lari, tiba-tiba jadi pelari. Orang yang tidak suka sepeda, sekarang menjadi pesepeda. Kegiatan inilah yang coba kami rangkul dalam event bernama Jakarta Sports Week," tambahnya.

Adapun Jakarta Sports Week ini mengusung tiga pilar penting, yaitu sports competition, sports community activation, sports exhibition & showcase yang juga akan dibalut dengan hiburan.

Rencananya, Jakarta Sports Week akan berlangsung di Sedayu Golf PIK 2 pada 9 November 2022.

Kemudian, acara berlanjut di Plaza Timur GBK dan Pulau Bidadari yang ditujukan untuk industri pariwisata dan industri kreatif, komunitas olahraga dan masyarakat umum.

Salah satu event yang menarik dan paling ditunggu-tunggu dalam Jakarta Sports Week 2022 adalah Strongman Competition.

Pasalnya, setiap peserta “The Hardest Strongman Competition in Indonesia” diminta untuk menarik bus Transjakarta seberat 10 ton.

Tak cuma itu, Jakarta Sports Week juga mengadakan kompetisi parkur dengan tajuk “The Biggest Set Up Obstacle Parkour Competition with International Standard in Indonesia”.

Belum lagi, Jakarta Sports Week 2022 bakal mengadakan sports activation dan diramaikan oleh beberapa komunitas olahraga, seperti komunitas basket, sepak bola (Persija) hingga softball.

Jadwal acara Jakarta Sports Week 2022:

Golf Friendship Tournament - Rabu, 9 November 2022

Lokasi: Sedayu Indo Golf PIK 2

Island Exploration Water Sport Activity - Sabtu, 12 November 2022

Lokasi: Pulau Bidadari

Sports Competition - Jumat, Sabtu Minggu, 11-13 November 2022

Lokasi: Plaza Timur GBK

Sports Activation - Jumat, Sabtu Minggu, 11-13 November 2022

Lokasi: Plaza Timur GBK

Sports Exhibition & Bazaar - Jumat, Sabtu Minggu, 11-13 November 2022

Lokasi: Plaza Timur GBK

Entertainment - Jumat, Sabtu Minggu, 11-13 November 2022

Lokasi: Plaza Timur GBK (OL-13)

