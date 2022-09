Australia Tekuk Belgia di Piala Davis

AUSTRALIA membuka babak penyisihan grup final Piala Davis, Selasa (13/9), dengan kemenangan 3-0 atas Belgia berkat aksi Jason Kubler dan Alex de Minaur.

Kubler membuka kemenangan Australia setelah menundukkan petenis peringkat 134 dunia Zizou Bergs 6-4, 1-6, dan 6-3.

Tertinggal 1-3 di set ketiga, Kubler, yang berperingkat 97 dunia membukukan lima kemenangan beruntun untuk membawa Australia unggul 1-0.

De Minaur kemudian membuat kedudukan menjadi 2-0 dengan mengalahkan David Goffin 6-2 dan 6-2 dalam tempi 1 jam dan 6 menit.

Goffin, yang berperingkat 62 dunia serta finalis Piala Davis pada 2015 dan 2017, tidak pernah mengalahkan De Minaur, yang berperingkat 22 dunia, dalam empat pertemuan mereka.

"Saya sangat senang karena bisa membawa Australia meraih kemenangan hari ini. Namun, saya mungkin tikda bisa melakukannya jika Jason Kubler tidak tampil gemilang di laga debutnya dan meraih kemenangan mengejutkan," ujar De Minaur.

"Dia tampil dengan penuh gairah dan menunjukkan betapa pentingnya Piala Davis. Dia menang dan membawa kami memimpin 1-0. Itu sangat penting," lanjutnya.

Kemudian, di nomor ganda, pasangan Matthew Ebden dan Max Purcell menyempurnakan kemenangan Australia dengan mengalahkan duet Sander Gille dan Joran Vliegen 6-1 dan 6-3.

Fase penyisihan grup final Piala Davis hanya memainkan dua nomor tunggal dan satu ganda dengan format best of three.

Dua tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke babak delapan besar yang akan dimainkan di Malaga pada 22 hingga 27 November. (AFP/OL-1)