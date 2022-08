Play off IBL Digelar di Bandung, Akhir Pekan Ini

INDONESIA Basketball League (IBL) 2022 akan memasuki babak

play off yang semuanya akan mulai digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, mulai 13 Agustus. Seluruh pertandingan hingga final akan dilaksanakan di GOR C-tra Arena, Bandung.



Sebanyak delapan tim yang terjaring dari babak reguler akan bersaing

agar menjadi juara. "Babak play off menjadi bagian kunci dari

penyelenggaraan IBL," kata Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, di

Bandung, Selasa (9/9).

Dia menjelaskan, play off tahun ini berbeda dengan musim lalu. "Dengan

delapan tim bermain di babak play off, semua tim akan mencipatkan

sejarah."



Musim lalu pun play off harus berlangsung dengan sistem gelembung di

Britama Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena berlangsung dalam masa pandemi covid-19. "Kali ini, GOR C-Tra Arena boleh dipadati penonton pecinta bola basket Indonesia, tentu dengan protokol kesehatan ketat yang harus dijalankan," katanya.

Tahun ini, lanjut Junas, dengan peserta terbanyak yakni 16 tim pada babak reguler, peserta play off pun menjadi yang terbanyak dengan delapan tim langsung bertanding dengan sistem best off three games.

Juara bertahan Satria Muda Pertamina yang pada babak reguler berada pada peringkat kedua akan membuka play off, Sabtu, 13 Agustus pukul 12.00 melawan peringkat ketujuh, Amartha Hangtuah Jakarta.

Pimpinan klasemen reguler, Pelita Jaya Bakrie selanjutnya akan ditantang pendatang baru RANS PIK Basketball. Selanjutnya, klub pujaan Kota Kembang, Prawira Bandung akan bertarung menghadapi Dewa United Surabaya. Setelah itu dilanjutkan dengan NSH Mountain Gold Timika yang bakal bersaing dengan West Bandits Combiphar Solo.



Instagram



Sementara itu, IBL secara resmi mengumumkan kerja sama eksklusif dengan

instagram. Instagram menjadi eksklusif partner konten video pendek untuk IBL.

"Kami melihat antusiasme pecinta olahraga bola basket di Indonesia

semakin besar. Instagram merasakan banyak potensi yang bisa

dimaksimalkan bersama dengan IBL untuk meningkatkan konten olahraga di

platform kami dengan gaya anak muda," kata Dolly Lesmana, Manager

Kemitraan Konten Media dan Olahraga Meta di Indonesia. (N-2)