Joe Smith Jr Pertahankan Titel Kelas Berat WBO Usai Pukul KO Geffard

PETINJU asal Amerika Serikat (AS) Joe Smith Jr mempertahankan gelar juara dunia WBO kelas berat ringan (79,3kg) setelah menang knockout (KO) atas Steve Geffrard pada ronde kesembilan di Turning Stone Resort & Casino, Verona, New York, AS, Sabtu (15/1) waktu setempat atau Minggu (16/1) WIB.



Smith yang sejak awal diunggulkan tampil impresif. Pun demikian dengan sang lawan. Berdasarkan data Compubox, Smith melakukan 233 pukulan ke arah lawan dan 59,1 persen efektif. Sementara Geffard, yang sejatinya datang sebagai lawan pengganti dari Callum Johnson yang positif COVID-19, melesatkan 81 pukulan.



Smith pun memuji penampilan sang lawan yang hadir dengan persiapan singkat.



"Dia benar-benar tampil baik dan ini menjadi pertandingan yang hebat. Saya mencoba untuk mengalahkannya lebih awal, tetapi saya menyadari dia adalah lawan yang tangguh," kata Smith usai pertandingan, seperti dilansir ESPN, Minggu.



Kemenangan ini menjadi yang pertama dalam rangka Smith mempertahankan gelar WBO. Dia menyandang titel tersebut setelah mengalahkan Maxim Vlasov di Osage Casino, Tulsa, 10 April 2021. Secara keseluruhan, Smith telah mengantongi 28 kemenangan dari 31 pertandingan dan 28 di antaranya diraih dengan hasil KO.



"Saya ingin kembali ke gym, melatih keahlian saya dan seperti yang saya katakan setiap kali saya masuk ring, saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya percaya pada saat Anda melihat saya, saya akan siap untuk siapa pun," ujar Smith.



Sementara itu, Geffrard gagal memanfaatkan peluang untuk menjadi juara dunia. Padahal, sebelumnya dia sangat yakin bisa meraih kemenangan.

Namun kenyataan berkata lain. Kekalahan ini menjadi kali ketiga sepanjang delapan tahun ia berkarier sebagai petinju profesional.



Dua kekalahan sebelumnya terjadi saat debut pada 2013 lalu. Setelah itu, dia meraih 18 kemenangan secara beruntun sebelum akhirnya catatan manis tersebut selesai dengan kekalahan dari Smith. Joe Smith Jr mempertahankan titel WBO usai memukul KO Geffard pada ronde sembilan. (Ant/OL-09)