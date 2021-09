PON XX Papua, Pemerintah Bangun Rute Baru Fiber Optik Kabel Laut

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi gangguan jaringan telekomunikasi di wilayah Papua dan Papua Barat saat PON XX 2021 berlangsung.

Salah satu persiapannya dengan membangun rute baru fiber optik kabel laut yang berada di kedalaman 4.000 meter di sebelah utara Kota Jayapura, Papua.

"Jaringan tersebut untuk menyediakan layanan telekomunikasi 4G berkualitas saat penggelaran PON XX 2021 berlangsung," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/9).

Selain itu, Kemenkominfo juga mengaku akan berkoordinasi dengan operator seluler, seperti Telkomsel, untuk menjaga jaringan telekomunikasi berkualitas selama berlangsungnya kompetisi apabila terjadi gangguan telekomunikasi di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Mengingat wilayah daratan dan lautan Papua yang luas, sehingga kami bekerjasama dengan Telkom merancang back up jaringan telekomunikasi untuk mendukung PON dan kegiatan masyarakat," sambung Politikus NasDem ini.

Menurut Johnny, antisipasi gangguan jaringan telekomunikasi tersebut dilakukan dengan menyiapkan jalur cadangan yang mecakup wilayah Jayapura - Madang - Port Moresby - Guam - Manado sebagai alternatif pertama, dan wilayah Jayapura - Madang - Port Moresby - Sydney - Batam sebagai alternatif kedua.

Menkominfo juga menegaskan kesiapan dukungan layanan telekomunikasi itu akan dibuktikan dalam perjalanan PON dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2021 di Papua.

“Karenanya, kesiapan kita just at the beginning (permulaan). Kesiapan yang hebat, setengah pekerjaan selesai, Kita butuh membangun 50% nya lagi. Kami melakukan cek dan ricek dalam memastikan kesiapan PON secara menyeluruh A to Z,” pungkasnya. (OL-7)