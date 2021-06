Bucks Paksa Nets Mainkan Seri Ketujuh

MILWAUKEE Bucks memaksa Brooklyn Net memainkan seri ketujuh mereka dalam pertandingan Semifinal Wilayah Timur NBA, di mana Bucks berhasil merebut kemenangan 104-89 dalam pertandingan seri keenam, Jumat, (18/6). Atas kemenangan itu Bucks sukses menahan imbang keunggulan Nets dengan kedudukan 3-3 dalam seri best of seven.

Guard Bucks Khris Middleton tampil gemilang dalam pertandingan kali ini, di mana pebasket berusia 29 tahun itu sukses mencetak double-double 38 poin, 10 rebound. Giannis Antetokounmpo tak kalah gemilang dalam 41 menitnya melantai, bintang bucks itu berhasil menyumbangkan double-double 30 poin, 17 rebound.

"Kami sama sekali tidak memikirkan jenis tekanan apapun sepanjang pertandingan. Ini hanya sebuah permainan bola basket, sesederhana itu," kata Middleton, dikutip dari ESPN, Jumat, (18/6).

"Saya tahu jika kami kalah kami harus pulang, tetapi pada saat yang bersamaan ini adalah bola basket, anda harus bersenang-senang dengannya dan saat-saat menyenangkan itu biasanya terjadi saat permainan dipertaruhkan," imbuhnya.

Dalam pertandingam, Bucks mengawali permainan dengan luar biasa di mana tim asuhan Mike Budenholzer itu tancap gas untuk meraih 26 poin sepanjang kuarter pertama memimpin kedudukn menjadi 26-19.

Trend positif itu terus bertahan hingga kuarter kedua, mendulang 33 poin sepanjang kuarter kedua Buck memimpin 11 poin atas Nets dengan kedudukan 59-48.

Tak ingin terus tertinggal, Kevin Durant pun menampilkan permainan terbaiknya membawa Nets menipiskan kedudukan menjadi 67-72 dengan waktu tersisa 1 menit 27 detik di kuarter ketiga. Memasuki menit-menit terakhir kuarter ketiga, Middleton tampil mengejutkan di mana ia berhasil mengembalikan keunggulan dua digit untuk Bucks dengan mencetak 6 poin lanngsung membuat skor menjadi 78-67.

Pada kuarter penentuan Bucks pun terus menciptakan poin demi poin, berhasil mendulang 26 poin sepanjang kuarter keempat Bucks pun sukses menekuk Nets dengan skor akhir 104-89.

Antetokounmpo mengatakan bahwa penampilan Middleton malam ini sangat luar biasa, Middleton sukses membawa Bucks pada kemenangan. "Anda tahu pada saat-saat seperti itu biasanya dia membuat permainan dengan tepat. Dan saat itu terjadi kami tahu bahwa kami harus memberinya bola," ucap Antetokounmpo.

Kevind Durant mencetak double-double 32 poin, 11 rebound untuk Nets dalam pertandingan kali ini. James Harden menambahkan 16 poin, 7 assist, dan Blake Griffin menyumbangkan 12 poin sepanjang 31 menitnya melantai.

Akan memainkan seri ketujuh sebagai pertandingan penentuan, Harden mengatakan dirinya bertekat menampilkan yang terbaik untuk membawa Nets ke babak final wilayah timur.

"Saya akan melakukan apapun untuk menang. Saya harus lebih baik pada permainan yang akan saya mainkan di gim ketujuh," tegasnya.

Adapun seri ketujuh antara Bucks vs Nets akan berlangsung di Barclays Center, New York, pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Minggu, (20/6) WIB. (ESPN/OL-2)