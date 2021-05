Young Pimpin Hawks Terkam Knicks di Gim 4 Playoff NBA

TRAE Young mencetak 27 poin untuk membawa Atlanta Hawks menang 113-96 atas New York Knicks, Senin (31/5) WIB, dan membuat Knicks di ambang tersingkir dari babak playoff NBA.

John Collins menambahkan 22 poin sementara pebasket Italia Danilo Gallinari mencetak 21 poin dan Clint Capella melesakkan 10 poin dan 15 rebound untuk Hawks.

Kemenangan itu membuat Hawks unggul 3-1 atas Knicks di sistem best of seven playoff NBA yang akan memainkan Gim 5 di New York, Kamis (3/6) WIB.

Di kubu Knicks, Julius Randle memimpin perolehan angka dengan 23 poin, 10 rebound, dan tujuh assist. RJ Barrett menambahkan 21 poin. (AFP/OL-1)