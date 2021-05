Bucks Rebut Kemenangan Ketiga Atas Heat di Babak Play-off NBA

TIM bola basket Milwaukee Bucks berhasil merebut kemenangan ketiga atas Miami Heat dengan skor akhir 113-84 dalam seri best of seven babak play-Off NBA, Jumat, (28/7) WIB.

Memimpin 3-0 atas Heat, tim asuhan Mike Budenholzer itu hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk dapat menyingkirkan Heat dari babak play-off NBA.

Bintang Bucks Khris Middleton tampil sebagai penyumbang poin terbanyak pada pertandingan kali ini, di mana ia mencetak 22 poin, dan 8 rebound. Sedangkan Guard Jrue Holiday menambahkan 19 poin.

Melantai selama 33 menit Giannis Antetokounmpo sukses mencetak double-double 17 poin dan 17 rebound untuk Bucks, tak kalah gemilang Bryn Forbes dan Bobby Portis masing-masing mengamankan 11 poin untuk kemenangan Bucks.

"Dua pertandingan terakhir tidaklah mudah bagi kami. Jelas kami meningkat pada pertandingan kali ini, dan saya ingin mengatakan dengan apa yang telah kami kerjakan selama ini saya tidak terkejut bahwa kami dapat memenangkan pertandingan hari ini," ucap Antetokounmpo dilansir dari ESPN, Jumat, (28/5).

"Kami sangat fokus pada kelebihan diri kami sendiri, kami bermain bersama-sama, bersenang-senang, dan menjadi kuat bersama. Kami percaya hal-hal baik akan kembali terjadi di pertandingan selanjutnya. Dan dalam tiga pertandingan terakhir hal-hal baik telah terjadi kepada kami," imbuhnya.

Jimmy Butler mencetak 19 poin dan 8 rebound untuk Heat, Bam Adebayo menyumbangkan 17 poin, sementara Nemanja Bjelica menambahkan 14 poin dan 4 rebound.

Dalam pertandingan Heat mengawali permainan dengan lambat dimana mereka hanya mampu mencetak 14 poin sepanjang kuarter pertama membuat mereka tertinggal 14-26. Memasuki kuarter kedua performa Heat sedikit membaik dengan meraih 22 poin, namun mereka masih tetap tertinggal 36-49 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Bucks tampil lebih agresif dari babak pertama dimana skuad Antetokounmpo itu berhasil mencetak 37 poin sepanjang kuarter ketiga, semakin jauh meninggalkan Heat dengan kedudukan 86-60. Tren positif itu trus berlanjut hingga kuarter terakhir mendulang 27 poin di kuarter keempat Bucks pun berhasil merebut kemenangan atas Heat 113-84.

"Mereka membuat banyak tembakan, dan itu tembakan yang sulit. Mereka memiliki pertahanan yang kuat sehingga bolanya terasa sulit untuk kami," ucap Adebayo.

Akan melakoni pertandingan keempat, pada , Minggu, (30/5) WIB, pertandingan itu akan jadi penentu kelanjutan Heat di babak play-off NBA musim ini. Yang mana Heat sudah tertinggal 0-3 dalam seri best of seven.

"Kami harus terus bekerja. Mereka (Heat) memiliki begitu banyak senjata hebat, di sisi lain mereka juga memiliki kekuatan yang hebat dan begitu sulit untuk dijaga. Pertahanan, fokus kami, perhatian kami terhadap detail harus tetap tinggi pada pertandingan berikutnya," tukas pelatih Bucks Budenholzer. (ESPN/OL-4)