Kalahkan Suns, Lakers Jadikan Kedudukan 1-1 di Babak Play-Off NBA

SETELAH sempat tertinggal 1-0 dalam seri best of seven babak play-off NBA, juara bertahan Los Angeles Lakers membalas kekalahan mereka di seri pertama atas Phoenix Suns dengan meraih kemenangan di seri kedua dengan skor akhir 109-102, Rabu, (26/5) WIB.

Meski terhuyung-huyung di babak kedua, saat Phoenix Suns bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan 72-79. LeBron James dan Anthony Davis berhasil bertahan membawa Lakers menahan imbang Suns 1-1 pada seri best of seven babak play-off NBA.

Tampil luar biasa, Davis sukses mencetak poin terbanyak untuk Lakers dengan mengumpulkan 34 poin, 10 rebound, tak kalah ciamik LeBron James menambahkan 23 poin, 9 assist, dan Dennis Schroder menyumbangkan 24 poin.

"Pertandingan ini kami harus menang, pola pikir itu yang kami tanamkan saat memasuki lapangan dan kami mampu menyelesaikan pekerjaan itu," ucap Davis dikutip dari ESPN, Rabu, (26/5).

"Kami harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mempertahankan keunggulan, dan di pertandingan ini kami menunjukan bahwa kami akan terus berjuang," imbuh Davis saat ditanya terkait penampilan mereka di babak kedua.

Dalam pertandingan, Lakers mengawali permainan mereka dengan luar biasa dan langsung memimpin 30-24 di akhir kuarter pertama. Beradu kuat di kuarter kedua, masing-masing tim berhasil mencetak 23 poin, namun keunggulan Lakers di kuarter pertama berhasil membawa skuad LeBron James itu tetap memimpin 53-47.

Usai turun minum Lakers langsung tancap gas untuk jauh meninggalkan Suns, mencetak 10 poin langsung di awal kuarter ketiga, tim asuhan Frank Vogel itu memimpin dengan kedudukan 63-48.

Tak ingin terus tertinggal Suns perlahan bangkit untuk mengumpulkan poin demi poin, mencetak dua lemparan tiga angka di akhir kuarter ketiga Cam Johnson menarik Suns memperkecil ketertinggalan 72-79 sebelum memasuki kuarter keempat.

Terus bekerja keras untuk membalikan kepemimpinan, lemparan bebas Jae Crowder sukse membuat Suns unggul 84-83 dengan sisa 8 menit 0,9 detik pertandingan di kuarter keempat.

Tampil mengejutkan dengan berhasil mengejar ketertinggalan, Dunk yang dicetak oleh Deandre Ayton pada enam menit tersisa terus membawa Suns unggul 88-86. Memasuki menit-menit terakhir, sialnya keunggulan Suns tak bisa bertahan setelah James dan Davis tampil luar biasa membawa Lakers kembali unggul 98-92, sebelum akhirnya menutup pertandingan dengan skor akhir 109-102.

Di kubu Suns, David Booker tampil sebagai penyumbang poin terbanyak dengan meraih 31 poin, sementara Ayton menambahkan double-double 22 poin, 10 rebound.

Melantai delama 29 menit, Crowder hanya mampu menyumbangkan 8 poin untuk suns pada pertandingan kali ini, berbanding terbalik dengan Cameron Johnson yang berhasil mencegak 19 poin.

Melihat penampilan luar biasa dari James dan Davis, pelatih Lakers Frank Vogel memuji penampilan luar buasa dua bintang Lakers tersebut, dan mengatakan bahwa mereka adalah salah satu pebasket terbaik NBA.

"Mereka adalah dua dari lima pemain teratas NBA, kami memiliki formula di mana orang-orang seperti mereka membawa beban besar, terutama pada saat-saat genting," jelas Vogel.

Masih memiliki lima pertandingan tersisa, atas kemenangan itu selanjutnya, di seri ketiga Lakers akan menjamu Suns di Staples Center, yang dijadwalka akan dimainkan pada Jumat, (28/5) WIB. (Rif/ESPN/OL-09)