Nets Rebut Kemenangan Kedua Atas Celtics 130-108 di Babak Play-Off

TIGA bintang Brooklyn Nets, Kevin Durant, Joe Harris, dan James Harden tampil gemilang dalam seri kedua babak playoff liga NBA, Rabu, (26/5) WIB. Mencetak masing-masing lebih dari 20 poin, tiga bintang Nets itu sukses merebut kemenangan seri kedua atas Boston Celtics.

Melantai selama 29 menit Durant berhasil mencetak 26 poin, 8 rebound. Sementara itu, Harris menyumbangkan 25 poin yang mana diantaranya ia cetak lewat tujuh lemparan tiga angka, dan Harden menambahkan 20 poin membawa Nets melibas Celtics dengan kedudukan 130-108, memimpin 2-0 dalam seri best of seven di babak play-off.

"Malam ini adalah malamnya Joe, gim berikutnya (seri ketiga) bisa jadi malam terbaik untuk pemain lain. Jadi saya rasa kami berada di tempat yang sama dan apapun yang diperlukan untuk menang, kami bersedia melakukannya,"kata Harden mengomentari penampilan Harris, di lansir dari ESPN, Rabu, (26/5) WIB.

Dalam pertandingan, Nets langsung tampil gemilang sejak kuarter pertama yang mana Harris langsun mencetak tiga lemparan tiga angka membuat Nets meninggalkan Celtics 25-13.

Terus bekerja keras untuk memimpin pertandingan tim asuhan Steve Nash berhasil mempertahankan keunggulan 40-26 sebelum memasuki kuarter kedua.Tren positif itu terus berlanjut di kuarter kedua dan Nets sukses menutup babak pertama dengan kedudukan 71-47.

Memasuki babak kedua pertandingan, Boston Celtics berupaya mengejar ketertinggalan, mencetak 35 poin sepanjang kuarter ketiga Celtics pun memperkecil ketertinggalan 82-109.

Setelah berusaha keras untuk dapat mengejar keunggulan Nets, namun sayangnya 26 poin yang dicetak Celtic sepanjang kuarter keempat tak sanggup membawa Celtics pada kemenangan dan harus kalah dengan kedudukan 130-108.

Marcus Smart mencetak poin terbanyak untuk Celtics pada pertandingan kali ini dengan 19 poin, ditambah Evan Fournier 16 poin.

Bintang Celtics, Jayson Tatum tak dapat berbuat banyak di pertandingan kali ini di mana ia hanya mampu menyumbangkan 9 poin selama 21 menit dirinya melantai. Kemba Walker menghasilkan 17 poin, 7 assist sepanjang pertandingan dan Tristan Thampson mencetak double-double 15 poin, 11 rebound.

Ini merupakan kekalahan kedua Celtics atas Nets di babak Play-off NBA, tim asuhan Brad Stevens itu harus segera bangkit di lima laga tersisa jika mereka ingin terus bertahan di liga NBA.

Pertandingan seri ketiga antara Celtics vs Nets akan berlangsung pada Sabtu, (29/5) WIB, di Boston. Dengan belum merebut satu kemenangan pun atas Nets, Brad Stevens mengatakan skuadnya harus lebih baik pada pertandingan berikutnya.

"Kami harus menjadi jauh lebih baik. Mereka (Nets) benar-benar bermain bagus kali ini, dan saya kecewa dengan cara kami bermain malam ini," sebut Stevens.

Senada dengan Stevens, Walker pun mengatakam bahwa Celtics harus belajar banyak dari pertandingan kali ini dan menyarankan skuadnya menonton kembali siaran ulang pertandingan malam ini untuk menemukan peluang yang mereka lewatkan.

"Saya tahu kami kehilangan banyak peluang malam ini, jadi kita harus menjadi lebih baik di pertandingan berikutnya," tukas Walker. (Rif/ESPN/OL-09)