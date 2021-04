Aksi Gemilang Julius Randle Bawa Knicks Taklukkan Lakers

PEBASKET Julius Randle bermain gemilang dengan mencetak 34 poin dan 10 rebound. Aksinya turut membawa New York Knicks merontokkan bekas timnya Los Angeles Lakers dengan skor 111-96 di Madison Square Garden, New York, Senin (12/4) waktu setempat atau Selasa (13/4) pagi WIB.



Dalam laga lanjutan kompetisi NBA tersebut, skuad Knicks unggul meyakinkan pada sebagian besar masa kuarter keempat.



Elfrid Payton membukukan 20 poin, sedangkan Derrick Rose yang masuk dari bangku cadangan menyumbangkan 14 poin untuk Knicks yang tetap perkasa sekalipun dua hari berturut-turut bertanding.



Dennis Schroder mengemas 21 poin dan Markieff Morris 17 poin untuk Lakers yang bercatatan menang-kalah 5-7 sejak LeBron James mengalami cedera pergelangan kaki pada 20 Maret sehingga mengikuti Anthony Davis menepi dari lapangan.



Meskipun tanpa kedua bintang itu Lakers sukses mengatasi Brooklyn Nets 126-101 Sabtu pekan lalu. Namun masih di kota New York, mereka menghadapi Knicks yang sama sekali berbeda dengan Nets.



Bertahan lebih baik, Knicks menggagalkan lemparan Lakers dengan mengungguli catatan rebound kedua tim dalam laga ini, 47 melawan 33. Andre Drummond yang menciptakan 20 poin dan 11 rebound melawan Nets, kini hanya bisa memasukkan tiga poin dan 10 rebound.



Lakers mengemas 10 poin berturut-turut pada pertengahan kuarter keempat saat unggul 92-87, tetapi Payton mencetak poin sebelum Randle menceploskan sebuah lemparan tiga angka untuk membuat timnya tetap unggul dua digit poin.



Dia menyusul hal itu dengan sebuah lemparan dan kemudian sebuah lemparan bebas ketika Knicks melesat 100-87, demikian laporan laman NBA. (Antara/OL-09)