Paskah Momentum Refleksi Diri Sebagai Pembawa Damai dan Kebenaran

HARI Raya Paskah diharapkan menjadi momentum bagi setiap orang agar selalu membawa damai dan menegakkan kebenaran dalam semua kehidupan sebagaimana para saksi kebangkitan Kristus.

Demikian disampaikan Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setia Negara Pematangsiantar Pdt Nortima Hutasoit usai ibadah perayaan Paskah digelar kepada Media Indonesia, Minggu (5/4).

"Kita dipanggil untuk bergerak dan bekerja keras untuk membawa sukacita itu bagi semua orang melalui perbuatan baik kita, membawa damai dan menegakkan kebenaran dalam semua kehidupan," kata Nortima.

Paskah, lanjut Nortima, membuktikan bahwa Kristus bangkit, kubur kosong membuktikan Yesus bangkit.

"Ia menampakkan diri kepada perempuan, muridnya, orang banyak. Maka jangan ragu saksikanlah bahwa Yesus benar bangkit," tandasnya.

Pada kesempatan itu Pdt Nortima juga mengajak semua orang agar berdiri teguh, tidak goyah karena tantangan selalu ada.

"Berdirilah teguh dalam imanmu jangan mudah goyah, tantangan akan selalu ada, kemajuan zaman, kecanggihan teknologi bisa menyesatkan tapi Paskah hari ini menyuarakan tetaplah teguh berdiri di dalam Injil Kristus," tambahnya.

Pdt Saut Manurung menambahkan seiring dengan perkembangan zaman, perayaan Paskah kini telah berubah image menjadi telur paskah. Secara makna telur paskah hendak menjelaskan ada kehidupan dibalik telur, menetas dan melahirkan kehidupan baru.

"Telur memberi makna yang menetaskan kehidupan baru. demikian kebangkitan Yesus Kristus yang menetaskan kehidupan kekal, meretas dari kematian kepada kehidupan. Mengimani hal demikian cukup bagus juga yang penting tidak mereduksi makna kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut," kata Pdt Saut. (H-2)