Tinjau Gudang Bulog di Panaikang, Mentan Pastikan Stok Beras Melimpah

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa stok beras yang dikuasai oleh pemerintah saat ini dalam kondisi melimpah. Hal tersebut disampaikan Amran saat meninjau Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/4).
Amran menyatakan bahwa stok beras yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini mencapai lebih dari ribu ton.
“Dulu, itu gudang di Sulawesi Selatan penuh maksimal terisi (hanya) 300 ribu ton. Hari ini (stok beras 700 ribu ton seluruh (gudang) Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, stok beras yang ada di seluruh Indonesia saat ini tercatat lebih dari 4,5 juta ton dah merupakan stok beras tertinggi selama Indonesia merdeka.
“Jadi tidak usah diragukan, sekarang ini arahan Bapak Presiden, program prioritas utama Presiden itu terbukti bisa menaikkan produksi beras, pangan dalam waktu yang singkat, hanya satu tahun,” terangnya.
Untuk menyimpan stok beras yang melimpah itu, Amran mengatakan bahwa saat ini Perum Bulog telah menyewa beberapa gudang. Hal ini dikarenakan seluruh gudang yang dimiliki Perum Bulog hanya mampu menampung kapasitas beras sebanyak 3 juta ton.
“Jadi sekarang sudah sewa 2 juta ton gudang. Nah, ini kita akan sewa lagi ke depan,” tegasnya.
Lebih jauh, dirinya menegaskan bahwa dalam 10-20 hari ke depan, stok beras akan terus bertambah hingga mencapai 5 juta ton. Bahkan, dirinya menuturkan bahwa stok beras yang akan dikuasai pemerintah akan menyentuh angka 6 juta ton dalam kurun waktu dua bulan mendatang.
“Dan tidak menutup kemungkinan dua bulan ke depan (stok beras) 6 juta ton,” tandasnya. (E-4)
Ia menjelaskan stok yang tersedia saat ini tidak termasuk yang baru akan dipanen beberapa bulan ke depan.
