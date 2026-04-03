Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 3 April 2026: Waspada Hujan Lebat

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini 3 April 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca ekstrem di beberapa titik wilayah pegunungan tengah dan pesisir selatan.
Berdasarkan data pantauan atmosfer terbaru, sebagian besar wilayah Jawa Tengah diprediksi akan mengalami kondisi cuaca yang bervariasi, mulai dari berawan tebal pada pagi hari hingga potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang dan sore hari.
|Kota/Wilayah
|Pagi
|Siang/Sore
|Malam
|Semarang
|Berawan
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|Surakarta (Solo)
|Cerah Berawan
|Hujan Sedang
|Hujan Ringan
|Magelang
|Berawan
|Hujan Lebat
|Hujan Ringan
|Cilacap
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan
|Tegal
|Berawan
|Berawan
|Hujan Ringan
Data sedang divalidasi lebih lanjut mengenai pergerakan pola angin (konvergensi) di wilayah Jawa Tengah. Namun, kelembapan udara yang cukup tinggi di lapisan atas mendukung pertumbuhan awan konvektif (Cumulonimbus) yang signifikan, terutama di wilayah dataran tinggi.
Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah hari ini berkisar antara 24°C hingga 33°C dengan tingkat kelembapan udara mencapai 65% hingga 95%. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu membawa perlengkapan hujan dan menghindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho saat terjadi angin kencang.
Catatan: Informasi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika atmosfer. Pantau terus pembaruan real-time melalui kanal resmi BMKG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved