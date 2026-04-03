Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 3 April 2026: Waspada Hujan Lebat

03/4/2026 18:48
Ilustrasi.(Dok.MI)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini 3 April 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca ekstrem di beberapa titik wilayah pegunungan tengah dan pesisir selatan.

Berdasarkan data pantauan atmosfer terbaru, sebagian besar wilayah Jawa Tengah diprediksi akan mengalami kondisi cuaca yang bervariasi, mulai dari berawan tebal pada pagi hari hingga potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang dan sore hari.

Peringatan Dini BMKG

WASPADA: Potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Pegunungan Tengah, Solo Raya, serta sebagian Jawa Tengah bagian barat antara siang hingga menjelang malam hari.

Prakiraan Cuaca di Kota-Kota Besar Jawa Tengah

Kota/Wilayah Pagi Siang/Sore Malam
Semarang Berawan Hujan Ringan Berawan Tebal
Surakarta (Solo) Cerah Berawan Hujan Sedang Hujan Ringan
Magelang Berawan Hujan Lebat Hujan Ringan
Cilacap Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan
Tegal Berawan Berawan Hujan Ringan

Analisis Kondisi Atmosfer

Data sedang divalidasi lebih lanjut mengenai pergerakan pola angin (konvergensi) di wilayah Jawa Tengah. Namun, kelembapan udara yang cukup tinggi di lapisan atas mendukung pertumbuhan awan konvektif (Cumulonimbus) yang signifikan, terutama di wilayah dataran tinggi.

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah hari ini berkisar antara 24°C hingga 33°C dengan tingkat kelembapan udara mencapai 65% hingga 95%. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu membawa perlengkapan hujan dan menghindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho saat terjadi angin kencang.

Catatan: Informasi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika atmosfer. Pantau terus pembaruan real-time melalui kanal resmi BMKG.



Editor : Indriyani Astuti
