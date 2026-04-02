Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 2 April 2026: Waspada Potensi Hujan Sedang

Ilustrasi.(Dok.MI)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini 2 April 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis di sejumlah titik strategis.

Berdasarkan pantauan data terbaru, kondisi cuaca di Jawa Tengah secara umum akan didominasi oleh kondisi berawan pada pagi hari, dengan potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar di beberapa wilayah pada siang hingga sore hari.

Detail Prakiraan Cuaca Wilayah Utama

Wilayah Pagi Siang/Sore Suhu (°C) Semarang Berawan Hujan Ringan 25 - 33 Solo (Surakarta) Cerah Berawan Berawan Tebal 24 - 32 Magelang Berawan Hujan Sedang 23 - 30 Cilacap Berawan Hujan Ringan 25 - 31

Peringatan Dini: Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah pegunungan tengah, sebagian Solo Raya, dan wilayah pesisir selatan pada sore hari.

Analisis Cuaca

Kondisi cuaca hari ini dipengaruhi oleh kelembapan udara yang cukup tinggi di wilayah Jawa Tengah, yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Wilayah pegunungan tengah seperti Wonosobo dan Banjarnegara diprediksi akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pesisir utara.

Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu membawa perlengkapan hujan dan memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui kanal resmi BMKG. Pastikan juga kondisi kendaraan dalam keadaan prima saat melintasi wilayah yang berpotensi hujan lebat guna menghindari risiko genangan air atau jalan licin.

Catatan: Data prakiraan cuaca ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan dinamika atmosfer di wilayah Jawa Tengah.

(H-4)