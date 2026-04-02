Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 2 April 2026: Waspada Potensi Hujan Sedang

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini 2 April 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis di sejumlah titik strategis.
Berdasarkan pantauan data terbaru, kondisi cuaca di Jawa Tengah secara umum akan didominasi oleh kondisi berawan pada pagi hari, dengan potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar di beberapa wilayah pada siang hingga sore hari.
|Wilayah
|Pagi
|Siang/Sore
|Suhu (°C)
|Semarang
|Berawan
|Hujan Ringan
|25 - 33
|Solo (Surakarta)
|Cerah Berawan
|Berawan Tebal
|24 - 32
|Magelang
|Berawan
|Hujan Sedang
|23 - 30
|Cilacap
|Berawan
|Hujan Ringan
|25 - 31
Kondisi cuaca hari ini dipengaruhi oleh kelembapan udara yang cukup tinggi di wilayah Jawa Tengah, yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Wilayah pegunungan tengah seperti Wonosobo dan Banjarnegara diprediksi akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pesisir utara.
Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu membawa perlengkapan hujan dan memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui kanal resmi BMKG. Pastikan juga kondisi kendaraan dalam keadaan prima saat melintasi wilayah yang berpotensi hujan lebat guna menghindari risiko genangan air atau jalan licin.
Catatan: Data prakiraan cuaca ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan dinamika atmosfer di wilayah Jawa Tengah.
BMKG merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, 27 Maret 2026. Waspada potensi hujan sedang-lebat akibat dampak tidak langsung Siklon Tropis Narelle.
