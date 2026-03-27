Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 27 Maret 2026: Semarang Hujan Ringan, Pegunungan Waspada Lebat

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru Jawa Tengah hari ini 27 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang cukup dinamis, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir.

Peringatan Dini: Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Pegunungan Tengah, Solo Raya, dan sebagian Jawa Tengah bagian timur antara siang/sore hingga malam hari.

Dampak Tidak Langsung Siklon Tropis Narelle

Kondisi cuaca hari ini dipengaruhi oleh aktivitas Siklon Tropis Narelle yang berada di Samudra Hindia. Meskipun posisinya menjauh dari daratan Indonesia, siklon ini memicu terbentuknya pola konvergensi atau pertemuan angin di wilayah Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan penumpukan massa udara yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan (Cumulonimbus) secara signifikan.

Rincian Prakiraan Cuaca di Kota-Kota Besar Jawa Tengah

Kota/Wilayah Siang Hari Malam Hari Suhu (°C) Semarang Berawan Hujan Ringan 25 - 33 Surakarta (Solo) Hujan Sedang Berawan Tebal 24 - 32 Purwokerto Hujan Lebat Hujan Ringan 23 - 30 Wonosobo Hujan Petir Hujan Sedang 20 - 27 Cilacap Hujan Ringan Hujan Sedang 24 - 31

Kondisi Gelombang Laut

Bagi masyarakat yang beraktivitas di sektor maritim, BMKG memperingatkan adanya peningkatan tinggi gelombang di Perairan Selatan Jawa Tengah (Cilacap hingga Kebumen) yang bisa mencapai 2.5 hingga 4.0 meter. Sementara itu, di Laut Jawa (Pesisir Utara), gelombang diprediksi dalam kategori rendah hingga sedang (0.5 - 1.25 meter).

Meskipun sebagian wilayah mengawali hari dengan cuaca cerah berawan, potensi hujan sedang hingga lebat tetap membayangi Jawa Tengah pada sore hari ini. Pastikan Anda membawa perlengkapan hujan dan menghindari area rawan longsor bagi yang berada di wilayah perbukitan. (H-4)