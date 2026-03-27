Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 27 Maret 2026: Semarang Hujan Ringan, Pegunungan Waspada Lebat

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru Jawa Tengah hari ini 27 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang cukup dinamis, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir.
Kondisi cuaca hari ini dipengaruhi oleh aktivitas Siklon Tropis Narelle yang berada di Samudra Hindia. Meskipun posisinya menjauh dari daratan Indonesia, siklon ini memicu terbentuknya pola konvergensi atau pertemuan angin di wilayah Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan penumpukan massa udara yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan (Cumulonimbus) secara signifikan.
|Kota/Wilayah
|Siang Hari
|Malam Hari
|Suhu (°C)
|Semarang
|Berawan
|Hujan Ringan
|25 - 33
|Surakarta (Solo)
|Hujan Sedang
|Berawan Tebal
|24 - 32
|Purwokerto
|Hujan Lebat
|Hujan Ringan
|23 - 30
|Wonosobo
|Hujan Petir
|Hujan Sedang
|20 - 27
|Cilacap
|Hujan Ringan
|Hujan Sedang
|24 - 31
Bagi masyarakat yang beraktivitas di sektor maritim, BMKG memperingatkan adanya peningkatan tinggi gelombang di Perairan Selatan Jawa Tengah (Cilacap hingga Kebumen) yang bisa mencapai 2.5 hingga 4.0 meter. Sementara itu, di Laut Jawa (Pesisir Utara), gelombang diprediksi dalam kategori rendah hingga sedang (0.5 - 1.25 meter).
Meskipun sebagian wilayah mengawali hari dengan cuaca cerah berawan, potensi hujan sedang hingga lebat tetap membayangi Jawa Tengah pada sore hari ini. Pastikan Anda membawa perlengkapan hujan dan menghindari area rawan longsor bagi yang berada di wilayah perbukitan. (H-4)
