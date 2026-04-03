Waspada! Gunung Dukono Semburkan Abu Vulkanik 1,5 Kilometer

AKTIVITAS vulkanik Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, menunjukkan peningkatan signifikan pada Jumat (3/4/2026). Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) melaporkan kolom abu setinggi 1.500 meter berhasil menembus langit di atas puncak gunung tersebut.

Erupsi yang terjadi pada pukul 11:06 WIT ini terekam dengan intensitas sedang hingga tebal. Material vulkanik berwarna kelabu tersebut terpantau bergerak condong ke arah barat laut, mengancam wilayah di jalur lintasan angin.

"Iya, erupsi tadi sekitar pukul 11:06 WIT dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 1.500 meter di atas puncak," ungkap petugas PGA Dukono, Bambang Sugiono, dalam keterangan resminya.

Berdasarkan data seismogram, getaran erupsi tercatat memiliki amplitudo maksimal 25 milimeter dengan durasi gempa letusan mencapai 82,26 detik. Saat ini, otoritas vulkanologi masih menetapkan status Gunung Dukono pada Level II (Waspada).

Merespons ancaman bahaya yang meningkat, pihak PGA mengeluarkan instruksi tegas bagi masyarakat maupun wisatawan. Kawasan Kawah Malupang Warirang harus dikosongkan dari segala aktivitas manusia dalam radius empat kilometer.

Bambang mengingatkan bahwa karakter letusan Dukono yang bersifat periodik membuat sebaran abu sangat bergantung pada arah angin, sehingga area terdampak bisa berubah sewaktu-waktu. "Masyarakat di sekitar Gunung Dukono diimbau selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan," tegasnya.

Sebelum ledakan besar siang ini, Gunung Dukono terpantau sudah menunjukkan gejala peningkatan aktivitas sejak Jumat pagi. Pada pukul 06:00 WIT, gunung ini sempat menyemburkan asap putih kelabu setinggi 900 meter dengan tekanan lemah yang mengarah ke selatan. Namun, eskalasi tinggi kolom abu yang mencapai 1,5 kilometer pada siang hari menandakan aktivitas magma yang masih sangat dinamis di bawah permukaan.

PANDUAN KESELAMATAN:

Hindari zona bahaya radius 4 km dari kawah aktif.

Gunakan masker standar medis atau kain basah saat beraktivitas di luar ruangan.

Pantau perkembangan informasi resmi dari PVMBG atau BPBD setempat.

