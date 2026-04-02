Bangun Fasilitas Sekolah di Lebak, Dorong Lingkungan Belajar Berkualitas

Ilustrasi(Dok Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra)

UPAYA peningkatan kualitas pendidikan kembali diperkuat melalui kolaborasi antara Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim dan Asuransi Astra. Salah satunya dengan meresmikan fasilitas sekolah di Kabupaten Lebak, Banten.

Fasilitas yang dibangun meliputi lapangan sekolah, sarana sanitasi, serta pengecatan ruang kelas. Inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.

Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim, Gunawan Salim, menyampaikan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya harapan generasi muda.

“Setiap ruang yang dibangun dengan kepedulian akan menjadi tempat tumbuhnya mimpi. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan lingkungan yang dapat mendorong semangat belajar sekaligus membentuk karakter siswa,” ujarnya.

Mengusung tema “Sinergi Asuransi Astra untuk Pendidikan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi wujud nyata peran dunia usaha dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

President Director Asuransi Astra, Maximiliaan Agatisianus, menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat tidak hanya bagi pelanggan, tetapi juga lingkungan sekitar.

“Kami ingin memberikan peace of mind tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan, baik saat ini maupun di masa depan,” katanya.

Lapangan sekolah yang dibangun diharapkan menjadi sarana pengembangan sportivitas dan kerja sama siswa. Sementara itu, perbaikan fasilitas sanitasi mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat, dan pembaruan ruang kelas meningkatkan kenyamanan serta semangat belajar.

Pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, turut mengapresiasi kolaborasi tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Lebak. Ke depan, kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut sehingga mampu melahirkan talenta-talenta baru menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ke depan, Yayasan Astra berharap kolaborasi serupa dapat diperluas agar semakin banyak sekolah yang merasakan manfaat lingkungan belajar yang lebih baik.

Melalui inisiatif ini, fasilitas yang dibangun diharapkan tidak hanya menjadi infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi ruang yang menumbuhkan harapan serta membuka peluang masa depan bagi generasi muda Indonesia. (E-4)