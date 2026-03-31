Headline
RI Mesti Ambil Langkah Tegas

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kampanye "Hold Hope!" Salurkan Sembako bagi Warga Tangerang

Heryadi
31/3/2026 23:42
Kampanye “Hold Hope!” Salurkan Sembako bagi Warga Tangerang
Bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.(Dok.Istimewa)

ANGGOTA Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Minggu (30/3). Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye “Hold Hope!” dalam rangka menyebarkan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi.

Penyaluran bantuan dilakukan langsung di Kantor Kecamatan Kelapa Dua dengan menyerahkan sebanyak 30 paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan mi instan. Bantuan tersebut ditujukan bagi warga membutuhkan, termasuk lansia yang tinggal sendiri serta keluarga orang tua tunggal.

Perwakilan Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi dan dampak krisis global.

“Kampanye ini bertujuan untuk membagikan harapan kepada masyarakat kurang mampu serta produsen pangan skala kecil yang tengah menghadapi kesulitan akibat krisis iklim, kesulitan ekonomi, dan wabah penyakit,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan disiapkan secara gotong royong oleh para anggota dengan harapan dapat memberikan semangat bagi penerima.

“Kami berharap tetangga-tetangga kami bisa memperoleh kekuatan dan keberanian melalui dukungan hangat ini,” katanya.

Pelaksana Tugas Kecamatan Kelapa Dua, Wakirin, mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada warganya.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dari Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia karena membantu warga kami. Bantuan ini sangat bermanfaat,” ujarnya.

Salah satu relawan, Tetty Sidabutar (42), mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral.

“Jangan dilihat dari nilainya, tetapi lihatlah ketulusannya. Sembako ini hadir untuk membawa senyum bagi keluarga di rumah,” katanya.

Relawan lainnya, Anita Wisnu Wijaya (34), mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga.

“Saya sangat senang bisa ikut membagikan kebahagiaan hari ini. Semoga bantuan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus saling berbagi,” ujarnya.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan di Kecamatan Petisah, Kota Medan, pada 16 Maret lalu.

Kampanye “Hold Hope!” merupakan bagian dari inisiatif global Gereja Tuhan untuk membantu masyarakat yang menghadapi berbagai krisis, termasuk kemiskinan dan kelaparan. Hingga saat ini, bantuan telah disalurkan kepada sekitar 22.000 rumah tangga di 48 negara.

Selain penyaluran bantuan sembako, organisasi tersebut juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Indonesia, seperti pembersihan lingkungan, bantuan kemanusiaan, serta donor darah. (E-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved