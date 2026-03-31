Skema Block Space Diharapkan Tingkatkan Daya Saing Angkutan KA Kontainer

KAI Logistik optimalkan layanan angkutan kontainer.

SEBAGAI bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing moda angkutan kereta api (KA), sekaligus mendorong efisiensi biaya logistik bagi pelaku industri, KAI Logistik (Kalog) terus memperkuat peran angkutan KA dalam ekosistem logistik nasional melalui optimalisasi layanan angkutan kontainer berbasis KA.

Seiring meningkatnya kebutuhan distribusi barang yang efisien dan berkelanjutan, BUMN logistik ini menghadirkan berbagai skema layanan yang lebih fleksibel bagi pelanggan.

Baca juga : Optimalisasi Operasional KA pada Angkutan Lebaran, Sebanyak Empat Lokomotif Hidrolik Disiapkan

Salah satunya melalui skema blocking space pada layanan angkutan kontainer yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan kapasitas ruang angkut dengan volume dan periode tertentu dengan tarif yang lebih kompetitif. Skema ini memberikan kepastian kapasitas sekaligus membantu pelanggan dalam merencanakan distribusi barang secara lebih optimal dan efisien.

LAYANAN ANGKUTAN KONTAINER

Direktur Komersial Kalog, Fahdel Akbar kemarin menerangkan, optimalisasi layanan angkutan kontainer menjadi salah satu fokus pengembangan bisnis perusahaan dalam menjawab kebutuhan industri yang semakin dinamis.

"Melalui skema blocking space ini, pelanggan dapat memperoleh kepastian kapasitas, efisiensi operasional, stabilitas biaya logistik, serta keandalan rantai pasok sekaligus tarif yang lebih kompetitif. Hal ini menjadi solusi bagi pelaku industri dalam merencanakan distribusi barang secara lebih efisien dan terukur," paparnya.

Baca juga : Memasuki Periode Mudik Lebaran, Pengiriman Hewan Peliharaan Terus Meningkat

Fahdel menyebut, saat ini, perseroan mengelola 11 rangkaian KA Kontainer dengan berbagai perjalanan pulang pergi (PP) seperti Jakarta – Surabaya, JICT - Cikarang Dry Port, Jakarta – Karawang. Karawang – Surabaya. Jakarta – Semarang, Semarang – Surabaya, dengan kapasitas harian per KA 3.600 TEUs PP atau setara 64.800 ton. Selain melayani general cargo, layanan KA Kontainer juga melayani komoditi lain seperti 12 jenis dangerous goods, hingga perishable commodity melalui reefer container (Kontainer berpendingin).

"Kami juga terus meningkatkan daya saing dari sisi layanan seperti implementasi RFID pada kontainer serta sertifikasi halal di 4 titik terminal seperti Sungai Lagoa, Klari, Kalimas dan Ronggowarsito," tuturnya.

Menurut Fahdel, dengan serangkaian langkah insiatif tersebut, turut mendorong kinerja angkutan kontainer yang menunjukkan tren pertumbuhan positif. Sepanjang 2025, volume angkutan kontainer tercatat mencapai 2,5 juta ton, meningkat 8% secara year on year dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,3 juta ton.

Sementara ITU, memasuki awal 2026, kinerja tersebut juga terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Perseroan membukukan volume angkutan kontainer sebesar 222.000 ton, meningkat 44% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 154.000 ton.

"Peningkatan ini turut didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi dan distribusi menjelang sejumlah momen keagamaan strategis yang mendorong mobilitas barang di berbagai sektor industri. Selain memberikan kepastian kapasitas dan efisiensi biaya, pemanfaatan moda KA juga dinilai mampu membantu menekan biaya logistik nasional melalui distribusi barang yang lebih efisien, tepat waktu, serta memiliki kapasitas angkut yang besar," jelasnya.

PERGESERAN PERHATIAN

Di sisi lain kata Fahdel, tren industri saat ini juga menunjukkan adanya pergeseran perhatian pelaku usaha terhadap praktik logistik yang lebih ramah lingkungan atau green logistics. Moda transportasi berbasis KA memiliki keunggulan dari sisi efisiensi energi serta emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan moda transportasi berbasis jalan.

Perusahaan melihat peluang ini sebagai momentum untuk mendorong lebih banyak pelaku industri beralih menggunakan moda KA sebagai bagian dari strategi distribusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan. Optimalisasi angkutan kontainer melalui KA tidak hanya memberikan manfaat dari sisi efisiensi biaya, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung praktik logistik yang lebih berkelanjutan.

"Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya green logistics dan sangat relevan dengan layanan kami yang telah dilengkapi dengan informasi emisi karbon pada invoice pelanggan," sambungnya.

Ke depan kata Fahdel, pihaknya akan terus memperkuat layanan angkutan kontainer melalui peningkatan kapasitas, pengembangan layanan berbasis kebutuhan pelanggan, serta optimalisasi jaringan logistik berbasis KA. Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran moda kereta api sebagai solusi logistik yang efisien, andal dan berkelanjutan di Indonesia. (E-2)