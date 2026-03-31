Penumpang Periode Mudik di Bandara Syamsudin Noor Tembus 187 Ribu

JUMLAH penumpang yang menggunakan jasa penerbangan selama periode mudik Lebaran 2026 di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan mencapai 187 ribu penumpang. Sementara tingkat ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance) tercatat sebesar 74,6%.

Hal ini dikemukakan General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana, saat menutup posko terpadu mudik Lebaran Idul Fitri tahun 1447 H/2026 M, Selasa (31/3). Posko mudik beroperasi sejak 13 Maret hingga 31 Maret 2026.

Selama periode mudik tercatat pergerakan penumpang di Bandara Syamsudin Noor meningkat 4,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Puncak arus mudik terjadi pada tanggal 14 Maret dengan total pergerakan sebanyak 12.258 orang penumpang.

"Jadi selama periode tanggal 13-30 Maret kami mencatat untuk puncak arus mudik ada di tanggal 14 Maret sebanyak 12.258 penumpang dengan 104 pergerakan pesawat," ungkap Stephanus. Sedangkan puncak arus balik terjadi di tanggal 28 Maret dengan total pergerakan sebanyak 13.858 orang penumpang dengan pergerakan pesawat sebanyak 98 pergerakan.

Secara keseluruhan Bandara Syamsudin Noor melayani penumpang periode mudik Lebaran 1447 H mencapai 187.435 penumpang. Untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan perjalanan, maskapai juga mengoperasikan penerbangan tambahan (extra flight) dengan tingkat realisasi mencapai 94%.

"Dan secara keseluruhan kami mencatatkan melayani sekitar 187.435 penumpang atau naik sekitar 4,3% dibanding dengan periode tahun sebelumnya," katanya.

Angka ini sejalan dengan pergerakan penumpang udara secara nasional. Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia mencatat adanya peningkatan pergerakan dan salah satunya ada di Bandara Internasional Syamsudin Noor. (DY/E-4)