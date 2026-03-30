Pemrov Jawa Tengah Tetapkan 3 Daerah KLB  Campak dan 2 Suspek 

Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati menggencarkan imunisasi campak sebagai upaya mencegah penularan yang semakin cepat.(Akhmad Saufan/MI)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 daerah yakni Cilacap, Klaten, dan Pati Kejadian Luar Biasa atau KLB campak. Sedangkan 2 daerah lainnya Brebes dan Kudus berstatus Suspek Campak.

Kasus penyakit campak mulai merebak di sejumlah daerah di Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Pati dan Kudus. Hal itu terjadi karena imunisasi belum merata masyarakat dan banyak kegiatan seperti posyandu yang terhenti saat pandemi covid-19.

Di Kabupaten Pati ditemukan 5-6 kasus campak di Kecamatan Tambakromo dan Sukolilo. Sedangkan di Kabupaten Kudus ada 113 suspek dan 12 kasus positif campak pada anak-anak usia 0-9 bulan.

"Mulai merebak sejak awal Maret dan kini kita masih lakukan pendataan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Pati Salis Diah Rahmawati, Senin (30/3).

Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Aniq Fuad mengatakan ratusan pasien kasus campak telah ditangani sejumlah rumah sakit daerah.

"Kita telah lakukan pemeriksaan laboratorium, tercatat sebanyak 464 sampel telah dikirim untuk pengujian dan dari 60 sampel yang sudah diperiksa, 31 dinyatakan positif dengan tingkat positivity rate sekitar 6,68 persen," ujar Aniq Fuad.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan KLB campak terjadi karena adanya kantong-kantong di masyarakat yang tidak tersentuh imunisasi. Ia mengatakan daya tular campak yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemda melakukan pencegahan dengan mengejar imunisasi campak.

“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan, maka penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya seperti TBC,” ujar Taj Yasin usai menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR di Semarang, Senin (30/3). (H-4)