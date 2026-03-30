Maret Kasus DBD di Bangka Alami Peningkatan, Satu Guru Meninggal

Ilustrasi(Freepik.com)

KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel) bulan Maret mengalami peningkatan di bandingkan Februari.

Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Bangka Belitung. Boy Yandra mengatakan kasus DBD di Bangka hingga minggu ke 12 bulan Maret sebanyak 53 orang.

"Kalau di lihat dari data, berarti ada peningkatan Kasus di bandingkan bulan Februari 31 Kasus,"Kata Boy. Senin (30/3).

Selain itu menurutnya Kasus DBD di bulan maret ada 1 orang yang meninggal sementara untuk bulan Februari tidak ada sama sekali.

"Satu orang yang meninggal ini bukan anak-anak melainkan seorang guru SD di wilayah Kerja Puskesmas Kenanga,"Ujarnya.

Ia meincikan 53 kasus DBD tersebut terbanyak ada di Kecamatan Belinyu 21 Kasus, Kemudian Sungailiat 19 Kasus,

Baturusa 4 kasus, Mendo Barat 4 Kasus, Pemali dan Bakem masing-masing 2 Kasus dan terakhir Puding 1 Kasus.

Ia menyebutkan Upaya yang di lakukan. HAKLI yakni Kerja sama dengan Dinas Keshatan Bangka terkait Pemberatasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Foging.

Namun sebelum di lakukan, langkah awal menurutnya harus dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) oleh tenaga puskesmas di rumah pasien dengan radius 100 meter.

"Pada radius 100 meter ini nanti di cek dan periksa apakah ada anak dibawah lima tahun yang sakit dan apakah ada tiga rumah jentik nyamuk,"ungkapnya.

"Apabila ada balita sakit dan ada ditemukan jentik di tiga rumah, jadi upaya yang di lakukan penyemprotan atau foging,"terangnya.

Pihaknya menghimbau, masyarakat selalu jaga kebersihan lingkungan rumah dan kepala seluruh aparat desa mari lakukan PSN."sehingga tidak ada tempat nyamuk dewasa bertelur,"imbuhnya.

Selain itu lanjut Boy, masyarakat harus paham dengan 5 M, Menguras bak mandi, tempat penampung air minum kemudian tutup tempat-tempat penampungan air.dan jangan lupa gunakan kelembu saat tidur.(H-2)