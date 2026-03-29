Festival Raudhah 2026 Jadi Ajang Perkuat Nilai Kebangsaan dan Keislaman

PEMERINTAH Kota Palu membuka Festival Raudhah Sis Aljufri 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Haul ke-58 Sayyid Idrus bin Salim Aljufri (Guru Tua). Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kompleks Alkhairaat, Jalan Sis Aljufri, Palu, Sabtu (28/3) malam.

Mengusung tema “Spirit dan Energi Membangun Akhlak Bangsa”, festival ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Maret 2026.

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya Festival Raudhah 2026. Ia menilai kegiatan ini merupakan bagian penting dalam rangkaian peringatan Haul ke-58 Guru Tua.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas pelaksanaan Festival Raudhah 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Haul ke-58 Guru Tua,” ujarnya.

Imelda menegaskan, festival ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum bersama untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan perjuangan Guru Tua dalam menyebarkan dakwah Islam, pendidikan, serta nilai-nilai keilmuan dan akhlak mulia.

Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan gimba oleh Wakil Wali Kota Imelda, didampingi Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, Ketua TP-PKK Kota Palu Diah Puspita, unsur Forkopimda, pihak Alkhairaat, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lainnya.

Festival Raudhah diharapkan menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana memperkuat nilai-nilai religius dan kebangsaan di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat perjuangan Guru Tua dalam membangun generasi yang berakhlak mulia dan berilmu. (H-2)