Harga Sembako Turun, Pedagang Pasar Tradisional di Subang Menjerit Sepi Pembeli

AKTIVITAS jual beli di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Subang, Jawa Barat, masih belum kembali normal meski harga kebutuhan pokok mulai stabil bahkan mengalami penurunan. Memasuki pekan kedua setelah libur Lebaran, kondisi pasar masih cenderung sepi pembeli, Minggu (29/3/2026).

Rendahnya volume transaksi dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang belum kembali dari mudik maupun liburan panjang. Para pedagang memperkirakan aktivitas pasar akan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan seiring berakhirnya masa cuti bersama dan masyarakat mulai kembali beraktivitas.

Salah seorang pedang di Pasar Pamanukan, Subang, yang tidak disebutkan namanya mengeluhkan kondisi pasar yang masih sepi.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Pamanukan dan Pasar Ciasem, harga sejumlah komoditas utama serta sayur-mayur relatif stabil dan belum mengalami pergerakan signifikan. Pedagang menyebut harga kebutuhan pokok kini telah kembali ke kondisi normal setelah sempat naik menjelang Lebaran.

Gandi, salah seorang pedagang sembako di Pasar Pamanukan, mengatakan harga bahan pokok sebelumnya mengalami kenaikan menjelang hari raya, namun saat ini mulai stabil bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan.

"Saat ini harga beras premium Rp73.000 per kemasan 5 kg, minyak goreng kemasan premium Rp22.000 per liter. Telur ayam Rp30.000 per kg, turun Rp3.000. Sementara sayur-mayur juga mulai ada penurunan, hanya harga cabai rawit yang masih tinggi Rp100.000/kg," kata Gandi, Minggu (29/3).

Meski harga mulai membaik, kondisi pasar tradisional masih belum ramai. Pedagang berharap jumlah pembeli akan meningkat dalam waktu dekat seiring normalnya kembali aktivitas masyarakat pasca libur panjang Lebaran. (RZ/I-1)