Umat Paroki Arnoldus Janssen Malanu Rayakan Misa Minggu Palma

DENGAN penuh sukacita dan iman, umat di Paroki Arnoldus Janssen Malanu berkumpul untuk merayakan Misa Minggu Palma, mengenang perarakan Yesus memasuki Yerusalem.(MI/Martinus Solo)

DENGAN penuh sukacita dan iman, umat di Paroki Arnoldus Janssen Malanu berkumpul untuk merayakan Misa Minggu Palma, mengenang perarakan Yesus memasuki Yerusalem.

Perayaan dimulai dengan prosesi penuh makna, di mana umat membawa daun palma sebagai simbol kemenangan, harapan, dan kerendahan hati. Suasana kebersamaan terasa hangat saat umat berjalan bersama, mengiringi langkah iman menuju gereja. Prosesi ini berlangsung di Gereja Katolik Santo Arnold Janssen, Malanu, Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD), Minggu (29/3/2026).

Misa kudus dipimpin oleh Pastor Paroki, Pater Kris Bidi, SVD. Dalam kotbahnya, Pater Kris mengajak seluruh umat untuk merenungkan perjalanan sengsara Kristus sebagai wujud kasih yang tanpa batas bagi umat manusia.

"Yesus menunjukkan kasih-Nya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan di kayu salib," tegas Pater Kris Bidi, SVD.

Koor yang merdu, pelayanan liturgi yang khidmat, serta partisipasi aktif seluruh umat menjadikan perayaan ini semakin bermakna. Semua yang hadir diajak untuk tidak hanya merayakan secara simbolis, tetapi juga menghidupi semangat Minggu Palma dalam kehidupan sehari-hari.

Gereja berharap iman umat semakin diteguhkan untuk memasuki Pekan Suci dengan hati yang siap, penuh cinta, dan pengharapan. (MS/I-1)