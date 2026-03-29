Menelusuri Jejak Sejarah di Kota Tua Padang saat Libur Lebaran

Gedung Gedung GEO Wehry & CO yang menjadi salah satu ikon Kota Tua Padang.(Antara)

LIBUR Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi momen bagi wisatawan untuk menyusuri jejak sejarah di Kota Tua Padang. Terletak di sepanjang Jalan Batang Arau, Kecamatan Padang Barat, kawasan yang juga dikenal sebagai “Padang Lama” ini memikat pengunjung dengan nuansa klasik yang mengingatkan pada masa kolonial.

Setiap langkah di Kota Tua seolah membawa pengunjung kembali ke abad ke-17 hingga ke-20. Deretan bangunan tua bergaya arsitektur Belanda dan Tionghoa berdiri kokoh, menjadi saksi sejarah sekaligus latar yang sempurna untuk berfoto.

Tak hanya itu, kafe-kafe yang kini menempati bangunan lama yang telah direvitalisasi menyediakan ruang santai bagi pengunjung, lengkap dengan sajian kuliner khas yang menggugah selera.

Pemandangan perahu-perahu yang bersandar di tepi sungai menambah kesan romantis kawasan ini. Sementara itu, kemegahan Jembatan Siti Nurbaya, yang menjadi ikon Kota Tua, memberikan daya tarik visual penuh makna tak terlupakan.

Saat senja tiba, cahaya hangat mentari memantul di bangunan dan perairan, menciptakan panorama estetis yang kerap membuat wisatawan tak ingin segera meninggalkan kawasan ini.

Salah seorang pengunjung, Tiara, yang datang dari Sijunjung, mengaku takjub dengan suasana yang ditawarkan.

“Lingkungannya mendukung, suasananya aman, nyaman dan bersih. Pokoknya keren, wajib datang ke sini,” ujarnya, tengah pekan ini.

Kota Tua Padang kini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati libur Lebaran di Sumatera Barat. Keunikan arsitektur, kombinasi nilai sejarah, dan fasilitas modern membuat kawasan ini bukan sekadar objek wisata, tetapi juga pengalaman yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan kontemporer. (YH/I-1)