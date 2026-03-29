45 Balon Udara Memeriahkan Puncak Festival Mudik Wonosobo 2026

RIBUAN orang memadati Alun-Alun Wonosobo pada Minggu (29/3/2026) pagi untuk menyaksikan puncak Festival Mudik Balon Udara Wonosobo 2026. Sebanyak 45 balon udara terbaik dari rangkaian festival selama tujuh hari di 23 lokasi se-Kabupaten Wonosobo tampil memukau, menghiasi langit dengan warna-warni tradisional yang ikonik.

Festival yang digelar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Komunitas Balon Udara Wonosobo ini menjadi bagian dari Puncak Festival Mudik 2026. Kegiatan meliputi penerbangan balon udara yang ditambatkan (tethered balloon) setinggi rata-rata 75–150 meter, pertunjukan kesenian rakyat, serta bazar kuliner dan UMKM yang meriah.

Balon-balon tersebut tidak dilepas ke udara bebas sesuai aturan keselamatan penerbangan. Acara ini menjadi magnet wisata yang menarik tidak hanya warga Wonosobo, tetapi juga pengunjung dari luar daerah hingga mancanegara. Dampak ekonominya terasa nyata, menghidupkan sektor pariwisata dan UMKM lokal.

Dandim 0707/Wonosobo Letkol Inf Yoyok Suyitno yang memantau langsung pelaksanaan festival menyampaikan kebanggaannya. "Wonosobo memiliki tradisi yang sangat bagus. Ini menjadi momentum yang sangat baik di mana masyarakat dan aparat bisa berkumpul serta bersilaturahmi," ujarnya.

Ia menegaskan komitmen aparat keamanan untuk mendukung penuh agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan menjadi sarana komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Bupati Wonosobo mengapresiasi suksesnya pelaksanaan festival. "Acara ini tidak lepas dari peran para komunitas balon udara se-Kabupaten Wonosobo sehingga kemeriahan festival balon udara bisa kita nikmati di Alun-Alun Wonosobo. Kita wajib bangga dan berbahagia menyambut kegiatan yang sangat bagus ini," katanya.

Ia menambahkan, festival balon udara tahun ini dilaksanakan di 23 lokasi berbeda di seluruh kabupaten, dengan puncak kegiatan di Alun-Alun Wonosobo.

Salah satu pengunjung, Ayu Putri N dari Pemalang, menyatakan kegembiraannya bisa menghadiri festival ini. "Jauh-jauh kami ke sini tujuannya utama melihat balon, sekaligus menikmati objek wisata yang ada di Wonosobo," katanya.

Festival balon udara yang ditambatkan ini menjadi puncak dari rangkaian Balon Culture Festival Kabupaten Wonosobo 2026. Tradisi yang telah lama hidup di masyarakat ini semakin dikenal luas dan menjadi daya tarik wisata unggulan pasca-Lebaran.

Dengan suksesnya acara ini, diharapkan Wonosobo semakin dikenal sebagai destinasi wisata budaya yang ramah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (I-1)