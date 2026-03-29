Longsor dan Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah, Puskesmas, dan SDN di Ciamis

HUJAN deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Sabtu (28/3), mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Peristiwa tersebut terjadi di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Purwadadi, Cisaga, dan Tambaksari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis mencatat sebanyak 83 unit rumah terdampak akibat cuaca ekstrem tersebut, masing-masing berada di Desa Bantardawa, Pasirlawang, Purwajaya, Sindarahayu, Mekarmukti, dan Karangpaningal.

Kerusakan terjadi sejak siang hari saat hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang melanda kawasan permukiman warga.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, mengatakan kerusakan rumah tersebar di tiga kecamatan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat serta turut berdampak pada sejumlah fasilitas umum dan sosial.

“Angin kencang yang menerjang Kabupaten Ciamis telah menyebabkan 83 unit rumah mengalami rusak ringan, sedang dan berat termasuk fasilitas umum, sosial, mushola, kantor desa dan puskesmas tersapu angin kencang. Namun, petugas gabungan TNI, Polri, BPBD dan Tagana dibantu warga saat ini masih memperbaiki atap genting hingga memangkas pohon tumbang,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Berdasarkan data BPBD, di Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi tercatat 27 rumah rusak ringan, satu rumah rusak sedang, dan dua rumah rusak berat. Tiga fasilitas sosial mengalami kerusakan ringan, sementara lumbung padi, mushola, kantor desa, serta satu puskesmas mengalami kerusakan berat.

Di Desa Pasirlawang terdapat 12 rumah rusak ringan dan satu rumah rusak sedang, serta bangunan SDN 2 Pasirlawang mengalami kerusakan ringan.

Kerusakan juga terjadi di Desa Purwajaya sebanyak 12 rumah dan Desa Sindarahayu sebanyak 25 rumah rusak ringan. Sementara itu, dua rumah rusak tercatat di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, serta satu rumah rusak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari.

Ani Supiani menambahkan, bencana tersebut berdampak pada 42 kepala keluarga atau 119 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan terdampak. Petugas gabungan masih melakukan pendataan lanjutan sekaligus penanganan darurat di lokasi kejadian karena sebagian besar rumah mengalami kerusakan pada bagian atap.

“Hujan deras dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang menyapu 83 unit rumah dan di lokasi lainnya tanah longsor terjadi di Desa Mekarbuana, Panawangan hingga dua unit rumah terancam, dua KK atau lima jiwa mengungsi, Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah longsor menutup sepertiga badan jalan, Desa Buanamekar, Kecamatan Panumbangan ada satu rumah mengungsi,” paparnya.

Selain kerusakan akibat angin kencang, BPBD juga mencatat kejadian tanah longsor di beberapa wilayah yang menyebabkan akses jalan terganggu dan warga terpaksa mengungsi sementara. Hingga kini, proses penanganan dan pembersihan material bencana masih dilakukan oleh petugas bersama masyarakat setempat. (AD/I-1)