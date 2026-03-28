Anggota DPR Ajak Kaum Milenial Terus Asah Intelektualitas Hadapi Persaingan Global

Halal bil halal yang digelar Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Brebes (KPMDB) dan dihadiri anggota DPR RI Agung Widyantoro.(MI/Supardji Rasban)

ANGGOTA Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, mengajak kaum milenial khususnya mahasiswa, untuk terus mengasah kemampuan intelektualitas dalam menghadapi persaingan global yang semakin banyak tantangan. Jika tidak, Indonesia akan terus ketinggalan dengan negara-negara maju bahkan negara-negara berkenbang lainnya di tingkat regional.

Hal itu disampaikan Agung, usai menghadiri halal bil halal yang digelar Kesatuan Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Brebes (KPMDB), di rumah Teras Padi di Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes, Sabtu (28/3).

“Persaingan antarnegara terutama di tingkat global semakin seru. Kaum muda terutama pelajar harus terus mengasah intelektualitas mereka untuk menghadapi persaingan global dan juga regional yang semakin seru,” ujar Agung.

Baca juga : Partai NasDem Sebarkan Semangat Restorasi Untuk Sumbar Unggul

Legislator yang mewakili masyarakat di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal ini berharap pascalebaran tahun ini menjadi sarana untuk membersihkan diri dan mempererat tali persaudaraan antarsesama warga di wilayah Pantura Barat, tak terkecuali para siswanya.

“Kita ingin acara kumpul-kumpul seperti ini tidak hanya dilakukan saat momen Lebaran seperti halal bil halal ini. Kita terbuka untuk rekan-rekan mahasiswa, yang mau ketemu saya di Jakarta juga bisa, kapan saja,” ucap Agung.

Dalam halal bil halal yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi (PT) di seluruh Indonesia ini, juga dihelat diskusi dengan nara sumber Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ, Makmun Murod Al Barbasy, Perencana Ahli Bappenas, Supriyadi, dan Budayawan Pantura, Atmo Tan Sidik.

Makmun Murod mengingatkan kaum muda khususnya pelajar untuk tidak alergi dengan politik. Sebab kalau mahasiswa buta politik tidak akan bisa ikut berpartisipasi dalam upaya memajukan bangsa ini.

“Karena dalam mewujudkan semua aspek dalam kehidupan berbangsa adan bernegara ini, kita tidak bisa lepas dari dunia politik. Ini suka tidak suka,” terang Makmun Murod

Senada dengan Agung, Supriyadi juga menekankan jika kaum muda khususnya pelajar harus terus mengasah kemampuan intelektualitas mereka dalam menghadapi kemajuan teknologi yang semakin canggih.

“Kalau kaum muda dan pelajar tidak terus mengembangkan kemampuan intelektualitas mereka, tidak akan bisa bertahan hidup dengan lingkungan baik ekosistem politik, ekonomi dan sosial,” jelas Supriyadi.

Budayawan Pantura, Atmo Tan Sidik, menyampaikan halal bil halal bagi mahasiswa yang notabene merantau di berbagai kota dalam momen masih dalam suasana Lebaran ini, sangat diperlukan. Apalagi kumpul-kumpul seperti ini tidak harus dilakukan saat menjelang Lebaran.

“Mereka para pelajar yang merantau di berbagai ota di Indonesia ini, tentu rindu pulang kampung tidak sekedar bersilaturahmi antar saudara dan teman-seman sesama pelajar. Mereka juga merindukan makanan khas atau kuliner khas daerah Brebes sendiri yang mungkin selama di perantauan saangat jarang mereka nikmati,” ujar Atmo Tan Sidik.

Momen halal bil halal Kesatuan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Brebes (KPMDB) ini, juga dimeriahkan dengan tampilnya komikus atau komedian yang sedang menanjak namanya, M. Fadholi, yang mampu mengocok perut peserta halal bil halal. (E-2)