Libur Lebaran, Wisata Agro Kian Diminati Warga

Ilustrasi(MI/DENNY SUSANTO)

TAK hanya wisata alam pegunungan dan pantai, wisata agro juga kian banyak diminati warga di Provinsi Kalimantan Selatan selama libur lebaran.

Salah satunya wisata agro berupa kebun melon hidropinik bernama Delica Fresh yang berada di Jalan Karang Anyar 2 Kota Banjarbaru. Selama momen Libur Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, setiap harinya ratusan warga yang datang dari berbagai daerah datang ke obyek wisata musiman ini.

"Ini menjadi wisata alternatif dan cukup banyak diminati warga, selain obyek wisata alam gunung dan pantai," ungkap Hanna,35 pengelola kebun melon Delica Fresh. Wisata agro ini menawarkan sensasi memetik atau memanen sendiri buah melon bagi para pengunjung.

Lokasi kebun ini didesain sedemikian rupa dilengkapi berbagai fasilitas sehingga pengunjung dapat menikmati suasana wisata dengan nyaman. Pengunjung dapat menikmati melon hasil panen baik di lokasi kebun maupun dibawa pulang.

Wisata agro Delica Fresh yang berada tak jauh dari pusat kota ini berupa green house alias rumah kaca yang saat ini dibudidayakan buah melon dalam jumlah besar. "Pengunjung dapat memilih sendiri buah melon yang akan dibeli. Kami menyediakan keranjang dan gunting untuk mempermudah memetik melon. Harga yang kami tawarkan juga jauh lebih murah dari harga pasaran," tutur Hanna.

Wisata agro ini dibuka saat panen tiba. Tanaman melon sendiri membutuhkan waktu hingga 90 hari sekitar tiga bulan sejak tanam hingga siap panen. Dengan sistem tanam terbuka dan teknik hidroponik, masyarakat bisa mendapatkan melon premium. Ada beberapa jenis melon yang dikembangkan di Delica Fresh yaitu Kirin, Dalmatian dan Inthanon.

Setiap jenis melon yang ditanam memiliki karakter yang berbeda-beda, bahkan memiliki motif, corak dan rasa yang berbeda. Melon Dalmatian menjadi best seller dengan tampilan warna putih ada totol hijau, karakternya lebih juicy dan lebih manis.

Kemudian jenis Melon Kirin yang dari luar terlihat memiliki kulit kuning keemasan serta dagingnya berwarna oranye salon. Melon ini juga populer karena memiliki tekstur renyah dan memiliki rasa yang manis. Sedangkan Melon Inthanon juga memiliki kulit kuning keemasan dengan warna daging hijau muda yang sangat manis.

Selain Delica Fresh ada sejumlah lokasi wisata agro di Kota Banjarbaru dengan berbagai jenis komoditas buah unggulan seperti durian, rambutan, kelengkeng, jeruk dan lainnya. (H-2)