Kakorlantas Tinjau Arus Balik di GT Pejagan, 1,2 Juta Kendaraan Belum Kembali ke Jakarta

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, saat memberi keterangan pers di GT Pejagan.

KEPALA Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, meninjau pergerakan arus balik di Gerbang Tol (GT) Pejagan, ruas tol Pejagan-Pemalang, mJawa Tengah, Kamis (26/3) petang.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas di ruas tol Trans Jawa yang mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan. Agus menyampaikan berdasarkan data kepolisian, masih ada sebagian besar pemudik yang belum kembali ke wilayah barat.

"Dari proyeksi awal arus balik sebanyak 3,4 juta kendaraan, saat ini masih tersisa sekitar 36% atau 1,224 juta kendaraan yang masih dalam perjalanan," ujar Agus.

Agus mencatat adanya kepadatan di beberapa titik krusial, terutama di area sekitar tempat istirahat (rest area). “Kondisi jalan tol masih menunjukkan kepadatan. Terjadi perlambatan laju kendaraan saat mendekati rest area,” terang Agus.

Agus menyebut untuk mengantisipasi kemacetan panjang, pihaknya telah menginstruksikan penerapan rekayasa arus. Beberapa diantaranya sistem contra flow diterapkan secara situasional untuk menambah kapasitas lajur menuju arah Jakarta.

“Evaluasi Dinamis, rekayasa lalu lintas akan terus disesuaikan dengan volume kendaraan yang terpantau melalui traffic counting. Kemudian pengawasan wilayah sebelum ke Pejagan, tim telah melakukan evaluasi serupa di wilayah Semarang sejak Kamis pagi,” jelas Agus.

Usai meninjau titik di Brebes, rombongan Kakorlantas dijadwalkan melanjutkan pemantauan ke ruas Tol Cipali dan Jakarta-Cikampek, yang diprediksi menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dalam kunjungannya ke GT Pejagan, Agus didampingi Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pratam Adhyasastra dan Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah. (E-2)