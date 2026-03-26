Truk Boks Tabrak Warung di Subang, Satu Tewas dan Dua Luka-luka

Truk boks pengangkut telur menabrak warung di Jalan Raya Lengkong, Subang. Satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Proses evakuasi dan arus lalu lintas terdampak panjang.(MI/Reza)

KECELAKAAN maut terjadi di Jalan Raya Lengkong, Kampung Cijoged, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (26/3/2026). Satu orang tewas dan dua orang lainnya mengalami luka-luka setelah sebuah truk boks pengangkut telur menabrak warung di pinggir jalan.

Truk boks bernomor polisi BE 8270 RU yang melaju dari arah Subang menuju Sadang, Purwakarta, diduga oleng sebelum menghantam warung tersebut. Bangunan warung mengalami kerusakan parah, dengan bagian depan rata dengan tanah. Material kayu penyangga dan atap berserakan, sementara sebagian barang dagangan tertimbun puing.

Pemilik warung, Uin Karnia, meninggal dunia di lokasi dalam kondisi mengenaskan. Proses evakuasi korban sempat sulit karena bagian tubuhnya tertimbun reruntuhan. Selain itu, dua orang lain dilaporkan mengalami luka ringan dan segera mendapat penanganan medis. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Reyhan Cipeundeuy.

Kasat Lantas Polres Subang, Ajun Komisaris Ardian, menyebutkan kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi truk kehilangan kendali akibat mengantuk. “Kendaraan truk boks melaju dari arah Subang menuju Purwakarta. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan oleng ke kanan dan menabrak warung. Akibatnya satu orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka ringan,” kata Ardian, Kamis (26/3/2026).

Proses evakuasi truk yang melintang di badan jalan berlangsung cukup lama dan menyebabkan arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Hingga kini, kasus kecelakaan tersebut masih ditangani Unit Laka Lantas Polres Subang. Petugas mengimbau pengendara untuk memastikan kondisi fisik tetap prima saat berkendara guna mencegah kecelakaan serupa.

Warga sekitar bergotong royong membersihkan reruntuhan serta membantu petugas mengevakuasi korban yang tertimpa bangunan. Suasana sempat panik, terutama saat proses pencarian korban di bawah material bangunan. (RZ/I-1)