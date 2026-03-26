Kunjungan Wisatawan ke Kota Cirebon Capai 44.913 Selama Libur Nyepi dan Idul Fitri 2026

JUMLAH wisatawan yang berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di Kota Cirebon selama libur Nyepi dan Idul Fitri 2026 tercatat mencapai 44.913 orang.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, jumlah tersebut terdiri dari 44.895 wisatawan domestik dan 18 wisatawan mancanegara, tercatat dalam rentang waktu 16 Maret hingga 25 Maret 2026.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menyampaikan bahwa angka kunjungan ini menunjukkan tren positif bagi sektor pariwisata kota. Ia menambahkan, salah satu destinasi, Wisata Bahari Kejawanan, masuk dalam lima besar kunjungan wisata di Jawa Barat.

“Alhamdulillah, tingkat kunjungan wisatawan selama libur Nyepi dan Lebaran tahun 2026 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” tutur Agus, Kamis (26/3).

Agus menjelaskan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpotensi terus bertambah hingga akhir masa liburan, dengan puncak kunjungan diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini. Salah satu faktor penarik adalah pembukaan wahana baru bertajuk Lumi Land Sunyaragi Cave Park yang dijadwalkan mulai 27 Maret hingga 3 Mei 2026 di Taman Air Goa Sunyaragi.

“Dengan adanya event dan atraksi baru, kami berharap kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon bisa meningkat lebih signifikan hingga akhir masa libur,” ujar Agus.

Destinasi Favorit Wisatawan

Agus juga memaparkan enam destinasi favorit yang ramai dikunjungi wisatawan selama periode liburan. Keenam lokasi tersebut adalah Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, Keraton Kanoman, Wisata Bahari Kejawanan (WBK), Goa Sunyaragi, serta Cirebon Waterland.

Wisata Bahari Kejawanan (WBK) menjadi destinasi dengan jumlah kunjungan tertinggi, yakni mencapai 37.343 wisatawan. Sementara itu, destinasi lainnya mencatat angka kunjungan sebagai berikut: Keraton Kasepuhan sebanyak 3.009 wisatawan domestik dan 12 wisatawan asing, Keraton Kacirebonan 443 wisatawan domestik dan 6 wisatawan asing, Keraton Kanoman 63 wisatawan, Goa Sunyaragi 2.191 wisatawan, serta Cirebon Waterland sebanyak 1.846 wisatawan.

Pertumbuhan kunjungan ini dinilai menjadi indikator positif bagi pengembangan pariwisata Kota Cirebon, sekaligus menunjukkan minat wisatawan yang tinggi terhadap budaya dan atraksi lokal. (UL/I-1)