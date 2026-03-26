Sedan Tabrak Truk di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Satu Pengemudi Tewas

KECELAKAAN lalu lintas maut melibatkan mobil sedan Honda Civic dan truk box Fuso terjadi di Jalan Raya Juanda, tepatnya di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/3) dini hari.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB tersebut mengakibatkan pengemudi mobil sedan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban diketahui berinisial FPT (40), seorang karyawan swasta asal Jalan Masjid, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Saat kejadian, korban mengemudikan mobil Honda Civic bernomor polisi L 1809 BAI.

Kronologi Kecelakaan

Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan bermula saat mobil sedan yang dikemudikan korban melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga menabrak bagian samping kanan belakang truk box Fuso bernomor polisi W 8910 UR yang sedang melakukan manuver putar balik.

“Mobil melaju dari barat, tiba-tiba menabrak truk yang sedang putar balik. Benturannya sangat keras,” kata Yoyok, salah seorang saksi mata di lokasi.

Benturan keras menyebabkan mobil Civic terguling ke sisi kiri hingga masuk ke lajur lambat di sisi utara jalan. Kendaraan mengalami kerusakan parah, sementara pengemudi mengalami luka fatal yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Petugas kepolisian bersama tim ambulans dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jasad korban. Pengemudi truk box Fuso berinisial GS (31), warga Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, turut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Saat ini, kasus kecelakaan tersebut ditangani Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polresta Sidoarjo guna proses penyelidikan lebih mendalam.

Polisi Imbau Pengendara Tingkatkan Kewaspadaan

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, Ajun Komisaris Yudhi Anugrah Putra, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama pada dini hari atau ketika melintasi jalan dengan jarak pandang terbatas.

“Kami meminta pengendara untuk selalu menjaga konsentrasi, mengatur kecepatan, dan tetap berada di jalur masing-masing guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” kata Yudhi. (HS/I-1)