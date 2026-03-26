Rindu yang Tertunda, Saat Idul Fitri Tak Membawa Wira Pulang ke Serambi Mekkah

Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) asal Aceh, Wira Dharma Alrasyid.(MI/Faishol Taselan)

BAGI mahasiswa perantau, momen Idul Fitri merupakan hal yang paling dinanti untuk kembali ke kampung halaman dan merasakan hangatnya silaturahmi dengan keluarga.

Namun berbeda dengan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) asal Aceh, Wira Dharma Alrasyid, yang pada momen lebaran ini memutuskan untuk tidak pulang ke rumah.

Meski ini adalah tahun pertamanya sebagai mahasiswa di Surabaya, keputusan tersebut telah ia pikirkan secara matang. “Iya aku fix nggak pulang karena kebetulan keluarga juga sedang di Jakarta sekarang. Tapi, walaupun keluarga sedang di Aceh, aku tetap ga pulang soalnya liburnya sebentar banget dari universitas,” kata Wira.

Selain faktor waktu, lonjakan harga tiket pesawat di masa lebaran membuatnya memilih untuk menghemat biaya dan mencari pengalaman baru di perantauan.

MENCARI MAKNA RUMAH

Bagi Wira, menikmati Idul Fitri tanpa keluarga tentu memberikan kesan berbeda. Jika biasanya ia selalu memasak menu kesukaan keluarganya, kini ia harus beradaptasi dan menciptakan rasa nyaman sehingga bisa membawanya menemukan makna rumah di tanah rantau. “Setidaknya masih ada hal-hal yang bisa bikin aku nyaman, entah itu lebaran dengan teman-teman Surabaya atau yang lain,” tambahnya.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi ini beranggapan bahwa sebagai mahasiswa perantau, ia harus siap menghadapi segala kemungkinan dan kejutan dalam kehidupan.

Untuk mengisi waktu lebaran, Wira berencana melaksanakan shalat Ied di masjid Unair. Tak hanya di Surabaya, ia juga berencana berkunjung ke Malang untuk bersilaturahmi dengan kerabat dan teman-temannya.

NOSTALGIA IDUL FITRI

Meskipun antusias untuk menyambut Idul Fitri di Surabaya, Wira tidak menyangkal jika banyak hal yang ia ingin lakukan seperti saat di kampung halaman. Salah satunya membuat kue di bulan Ramadan. Ia mengaku bahwa ia adalah sosok yang paling terampil dalam membuat kue kering dan bolu.

Wira juga memberikan pesan kepada sesama mahasiswa yang juga tidak bisa mudik Idul Fitri tahun ini. Ia mengajak agar kita bisa menikmati momen untuk belajar dari tradisi Idul Fitri di daerah lain.

“Memang awalnya terasa aneh dan sedih, tapi lebaran di tempat baru itu seru. Kita bisa lebih mengerti tradisi daerah lain. Tapi yang paling penting, tetap jangan lupa video call dengan keluarga di rumah,” ujarnya.(E-2)