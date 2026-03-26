Hari Pertama Masuk Kerja, Walkot Tegal Ajak ASN Bekerja Penuh Semangat

Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono memberikan pengarahan.(MI/Supardji Rasban)

HARI pertama masuk kerja setelah libur cuti bersama Lebaran 2026, Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal untuk segera menyesuaikan diri, kembali fokus dan bekerja dengan penuh semangat.

Hal itu disampaikan Dedy Yon, saat Apel Bersama dan Halalbihalal Hari Pertama masuk kerja setelah Libur Idul Fitri 1447 Hijriah di Halaman Pendopo Ki Gede Sebayu, Komplek Balai Kota Tegal, Rabu (25/3) pagi.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Dedy Yon.

Apel bersama turut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulityantono dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal, Gadis Sephi Febriana beserta jajaran Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala OPD serta ASN di lingkungan Balai Kota Tegal.

Dedy Yon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ia berharap momentum Idulfitri ini dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan serta menumbuhkan semangat baru dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu Wali Kota juga mengingatkan bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk bekerja maksimal, profesional dan penuh dedikasi. “Ingatlah bahwa keberhasilan pembangunan Kota Tegal sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras kita bersama,” tegas Dedy Yon.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-446 Kota Tegal, Dedy Yon juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot Tegal untuk ngayuhbagyo, menyemarakkan dan berpartisipasi aktif dalam menyongsong HUT ke-446 Kota Tegal yang akan jatuh pada 12 April 2026.

“Dengan mengusung tema “Tegal Tangguh Pantang Ngangluh”, mari kita wujudkan semangat kebersamaan, kerja keras dan optimisme dalam setiap langkah pengabdian kita,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, menambahkan bahwa di hari pertama masuk kerja ini tidak ada ASN yang alpa atau tidak hadir tanpa keterangan.

“Alhamdulillah hari ini tidak ada yang tanpa keterangan. Tadi sudah dilaporkan dari 5.398 ASN ada yang tidak masuk hari ini tapi ada alasan tersendiri karena dinas luar, cuti tahunan dan cuti besar,” tambahnya.

Usai Apel Bersama kegiatan dilanjutkan dengan saling memaafkan bersama seluruh ASN Pemkot Tegal yang berlangsung di Pringgitan Rumah Dinas Wali Kota Tegal.(E-2)