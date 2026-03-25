Trafik Arus Balik Lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatra Melonjak 184,20%

PERKEMBANGAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) mengalami lonjakan signifikan seiring berlangsungnya arus balik Lebaran 2026. Sejumlah ruas utama terpantau masih mencatat peningkatan volume kendaraan, khususnya pada koridor penghubung antarkota serta akses menuju kawasan perkotaan.
Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Hamdani, menjelaskan peningkatan ini diperkirakan dipengaruhi oleh pergerakan masyarakat yang masih berlangsung pada masa libur Lebaran, baik untuk perjalanan kembali maupun menuju berbagai destinasi wisata di sejumlah wilayah.
"Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 257.546 kendaraan, atau meningkat 184,20% dibandingkan trafik normal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," kata Hamdani, Rabu (25/3).
Ia menambahkan bahwa Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada periode arus balik Lebaran.
"Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," imbaunya.
Hamdani menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatra melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.
"Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik dan layanan jalan tol melalui akun resmi @hutamakaryatollroad, aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan kondisi lalu lintas secara real-time, serta website resmi Hutama Karya pada menu khusus Info Mudik Lebaran 2026 di https://www.hutamakarya.com/info-mudik-lebaran-2026," pungkasnya. (RK/I-1)
