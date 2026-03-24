Warga Belanda Dianiaya Hingga Tewas di Bali

Olah TKP penganiayaan warga negara Belanda di wilayah Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di sebuah Villa yang berlokasi di daerah Banjar Anyar Kelod, Kerobokan(Arnoldus Dhae/MI.)

PENGANIAYAAN terjadi di wilayah Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali tepatnya di sebuah Villa yang berlokasi di daerah Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, pada Senin (23/3/2026) malam. Seorang warga negara asing asal Belanda berinisial RP, 49, meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan berat oleh orang tak dikenal.

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, Selasa (24/3) bersama jajaran Satreskrim Polres Badung dan Polsek Kuta Utara mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan.

Berdasarkan informasi awal, kata Joseph, peristiwa bermula sekitar pukul 22.00 WITA saat korban bersama seorang saksi perempuan keluar dari villanya. Setibanya di depan Villa No.1, saksi melihat dua pria berboncengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan. Kedua pelaku sempat berbalik arah, yang kemudian membuat korban curiga dan menghentikan langkahnya.

Baca juga : Trafik Mudik Lebaran 2025 di Bandara Ngurah Rai hanya Tumbuh 4 Persen selama 10 Hari

Tidak lama berselang, sambung dia, kedua pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan senjata tajam. Saksi yang panik sempat melarikan diri namun dikejar salah satu pelaku. Dalam kondisi gelap, saksi bersembunyi dan melihat pelaku terus melakukan penyerangan terhadap korban. Setelah pelaku melarikan diri, saksi mendekati korban yang sudah bersimbah darah dan segera meminta pertolongan.

Ia mengatakan korban sempat dilarikan ke RS BIMC dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh akibat senjata tajam, di antaranya leher, wajah, lengan kiri, bahu kiri, dan punggung. Meski sempat mendapatkan tindakan medis berupa resusitasi jantung, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.29 WITA.

Kapolres Badung AKBP Joseph menegaskan bahwa pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus ini dan memburu para pelaku yang diduga berjumlah dua orang.

“Kami telah melakukan langkah cepat mulai dari olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penelusuran rekaman CCTV di sekitar lokasi. Kami pastikan kasus ini menjadi prioritas dan akan kami ungkap secepatnya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut, demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Badung. (H-4)