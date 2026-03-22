Menyegarkan Diri di Telaga Biru Cicerem

JUMLAH pengunjung yang berwisata di Telaga Biru Cicerem, Kuningan, Jawa Barat, terus meningkat. Personil ditambah untuk melayani dan kenyamanan pengunjung.

Direktur utama Bumdes Arya Kemuning selaku pengelola wisata Telaga Biru Cicerem dan Side Land Kaduela, di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan mengungkapkan bahwa hari ini, Minggu (22/3), jumlah pengunjung meningkat. “Dari pagi, kita buka pukul 08.00 WIB, hingga siang tadi, sekitar pukul 13.00 WIB jumlah pengunjung sudah mencapai sekitar seribu orang,” tutur Iim, Minggu (22/3). Jumlah pengunjung diperkirakan akan meningkat hingga sore nanti.

Dijelaskan Iim, jumlah pengunjung pada Sabtu (21/3) hanya ada seratus an orang. “Untuk pengunjung hari ini didominasi mobil-mobil pribadi. Kalau dilihat dari plat nomornya kebanyakan dari Jakarta dan Bandung,” tutur Iim.

Untuk menyambut pengunjung di libur Idul Fitri 2026 ini, lanjut Iim, pihaknya telah menyiapkan sarana dan fasilitas yang memadai untuk pengunjung. “Misalnya toilet. Kami menyiapkan 25 toilet dan semuanya closet duduk,” tutur Iim. Kebersihan toilet pun dijaga dengan rutin melakukan pembersihan.

Di masa libur lebaran 2026 ini, pengelola tempat wisata juga menambah jumlah personil. Dalam kondisi normal, petugas di Telaga Biru Cicerem hanya sekitar 40 orang dan di Side Land Kaduela, yang merupakan kolam renang, ada 15 orang, kini jumlah personil yang bertugas mencapai 100 orang. “Kami rekrut dari warga kami juga,” tutur Iim. Mereka di tempatkan di sejumlah titik, mulai petugas parkir, kebersihan dan lainnya.

Namun Iim pun menambahkan bahwa jumlah pengunjung yang bertambah hari ini jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya. Tahun lalu, di libur lebaran, jumlah pengunjung bisa mencapai dua ribu orang lebih dalam sehari, namun hari ini hanya seribu an orang. “Mudah-mudahan sih besok-besok makin bertambah,” tutur Iim.

Telaga Biru Cicerem memiliki keindahan dengan airnya yang bening dan dikelilingi pepohonan hijau Daya tarik Telaga Biru Cicerem terletak pada warna air telaga yang memiliki gradasi warna antara biru dan hijau tosca. Adanya ayunan di atas telaga yang bergelantung di bawah pohon menjadi daya tarik lain dari tempat wisata ini.

Di lokasi wisata ini, biasanya wisatawan akan berfoto pada spot ayunan di atas telaga yang di bawahnya ada ikan-ikan.. Perpaduan obyek ini membuahkan hasil foto yang menarik. Selain itu Telaga Biru Cicerem juga memiliki banyak spot foto yang instagramable. (E-2)