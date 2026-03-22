IPB Dorong Pemanfaatan Limbah Sawit Jadi Produk Bernilai Ekonomi

INSTITUT Pertanian Bogor (IPB) mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi produk bernilai tambah guna mendukung ekonomi sirkular dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini dinilai penting mengingat ketersediaan limbah sawit yang melimpah di Indonesia sebagai salah satu produsen utama dunia.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Yanto Santosa, mengatakan limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi melalui penerapan teknologi yang tepat.

“Limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi,” ujar Yanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3).

Menurutnya, pengelolaan limbah sawit yang optimal tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membuka peluang usaha baru, mendukung konsep ekonomi sirkular, serta menghasilkan energi terbarukan. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.

Yanto menegaskan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang memiliki karakteristik zero waste atau nihil limbah. Seluruh bagian tanaman sawit, mulai dari hulu hingga hilir, dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. “Pemanfaatan limbah sawit memberikan banyak manfaat penting,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong penerapan konsep zero waste di sektor kelapa sawit. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan limbah memerlukan dukungan kebijakan yang mendorong pemanfaatan seluruh hasil produksi tanpa menyisakan limbah yang mencemari lingkungan.

Selain itu, Yanto mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga riset guna menghasilkan inovasi dalam pengelolaan limbah kelapa sawit. “Kolaborasi BPDP dengan lembaga riset akan memberikan berbagai manfaat,” ujarnya.

KONSEP EKONOMI SIRKULAR

Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menilai pemanfaatan produk sampingan kelapa sawit menunjukkan bahwa industri sawit nasional telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dan bersifat zero waste.

Ia menilai istilah limbah kurang tepat disematkan pada produk turunan sawit, karena sebagian besar memiliki nilai ekonomi. “Yang tepat barangkali adalah produk utama seperti CPO dan CPKO, serta produk sampingan yang kerap disebut sebagai limbah. Produk samping ini banyak sekali jenisnya dari level kebun hingga hilir,” kata Tungkot.

Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini banyak produk sampingan sawit masih dikategorikan sebagai limbah dalam regulasi lingkungan hidup, bahkan sebagian masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal ini dinilai menjadi kendala dalam proses komersialisasi karena memerlukan izin dan perlakuan khusus. “Padahal, semuanya berasal dari bahan organik,” ujarnya.

Tungkot meyakini, jika regulasi tersebut dikaji ulang, maka industri pemanfaatan produk sampingan kelapa sawit akan berkembang pesat dan mampu menghasilkan berbagai produk bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, pengembangan industri ini tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga membuka lapangan kerja serta menurunkan jejak emisi karbon dari produk sawit.

“Perhitungan emisi produk sawit akan semakin rendah sehingga industri sawit secara keseluruhan menjadi produk yang low carbon dan renewable,” pungkasnya. (E-2)